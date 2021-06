Razboiul deschis dintre prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, secretarul general al partidului, Robert Sighiartau si presedintele PNL, Ludovic Orban, dateaza inca de pe vremea cand formatiunea politica suferea o infrangere rusinoasa la alegerile parlamentare, fiind depasita in clasament de social-democrati.

Ziare.com va prezinta mai jos o scurta cronologie a evenimentelor care au marcat ruperea dintre cei 3 lideri liberali:

Rares Bogdan a fost adus in Partidul National Liberal (PNL), in martie 2019, de catre presedintele Ludovic Orban. Fostul prezentator era vazut in acea perioada ca "elementul de forta" de care partidul avea nevoie pentru a invinge un PSD dur controlat la acea vreme de Liviu Dragnea. "Este un adevarat campion al luptei impotriva minciunii, dezinformarii, minciunii", spunea Ludovic Orban despre Rares Bogdan la lansarea candidaturilor PNL pentru alegerile europarlamentare.

La randul sau, Rares Bogdan declara la intrarea in PNL ca nu isi doreste nicio functie in partid.

"Nu putem abandona Romania in mainile PSD. Nu cer nimic PNL. Nu vreau nicio functie in PNL. Am venit sa aduc un plus, iar ei sa evalueze pe 26 mai daca au facut un lucru bun sau nu. PNL poate ocupa primul loc in seara zilei de 26 mai. Totul este ca fiecare din PNL sa inteleaga acest lucru impreuna cu oamenii care nu vor ca Romania sa fie acaparata de caractita PSD si a lui Dragnea", spunea Rares Bogdan atunci.

Ce s-a schimbat de atunci

Lucrurile intre Rares Bogdan, Robert Sighiartau si Ludovic Orban pareau sa mearga pe un drum al cooperarii si intelegeri, pana in decembrie 2020, cand PNL a fost depasit de PSD la alegerile parlamentare, iar Ludovic Orban a trebuit sa poarte negocieri intense cu USRPLUS si UDMR pentru formarea unui nou Guvern. Astfel ca, in timpul negocierilor pentru formarea guvernului, pe 19 decembrie 2020, Robert Sighiartau a incercat o lovitura in PNL, trimitand un SMS catre liderii PNL pentru a convoca un BPN.

"Buna ziua! Se convoaca sedinta BPN astazi, la ora 19:00, prin sistem videoconferinta. Datele pentru conectare va vor fi trimise in timp util", a fost mesajul transmis de Sighiartau prin SMS membrilor forului de conducere al PNL.

Intalnirea liderilor liberali, insa, nu a mai avut loc, Ludvic Orban impiedicand lovitura care era pregatita, potrivit unor surse liberale de catre o intreaga echipa nemultumita de scorul partidului, la conducerea careia s-ar fi aflat Robert Sighiartaru si Rares Bogdan. Totodata, surse sutin ca Robert Sighiartau si-ar fi dorit mandatul de la Ministerul Dezvoltarii sau Ministerul Fondurilor Europene, insa Ludovic Orban a fost nevoit sa cedeze portofoliile celor de la USRPLUS si UDMR, lucru care l-a nemultumit pe secretarul general al partidului.

Imediat dupa impartirea portofoliilor guvernamentale, in ianuarie 2021, Robert Sighiartau ii cerea public demisia lui Ludovic Orban si il critica pe liderul PNL pentru modul in care a negociat portofoliile din ministere. "Din punctul meu de vedere, da (Ludovic Orban trebuie sa plece - n.red). PNL a pierdut alegerile generale. Din pacate, n-am reusit sa avem o discutie privind acestea alegeri si n-am facut o analiza in BPN cu privire la ceea ce s-a intamplat, pentru ca, pana la urma, tot timpul poporul are dreptate, iar la alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi, dupa PSD", spunea Robert Sighiartau.

In aceeasi luna, Rares Bogdan a preluat o parte din mesajul lui Robert Sighiartau si l-a acuzat ca a condus si conduce dictatorial PNL, impunand decizii si ignorandu-i pe ceilalti din conducerea partidului.

"Partidul nu a fost condus clasic, traditional, asa cum a fost condus PNL, PDL in epoca pre Ludovic Orban. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartau, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii. Cu exceptia unui singur om, toti premierii care au ajuns la Palatul Victoria au iesit de acolo trancaniti la cap. Au iesit de acolo cu capul umflat. La toti li se pare ca fara ei universul nu mai functioneaza, ca sunt mesianici pentru Romania si pentru omenire si, cu exceptia lui Emil Boc, restul s-au stricat la cap.

Ludovic Orban, din pacate, in loc sa intre acolo si sa ramana omul care a fost, la randul lui, i s-a umflat capul. Si-a inchipuit ca e cainele alfa, lupul alfa, omul fara de care Romania nu merge inainte, el le stie pe toate", spunea Rares Bogdan.

In urma cu o luna, cei doi au anuntat public ca il sustin pe Florin Citu la sefia Partidului National Liberal (PNL), o decizie asteptata in PNL, avand in vedere relatia tumultoasa dintre cei doi si Ludovic Orban.