Rareș Bogdan, primele semne de distanțare față de Cîțu: „Sper că nu s-a întâlnit cu PSD fără să ne anunțe”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a transmis voalat președintelui liberalilor Florin Cîțu să nu se întâlnească pe ascuns cu PSD, după ce în presă au apărut informații conform cărora Cîțu s-ar fi văzut miercuri seară cu liderul PSD Marcel Ciolacu.

„În mod normal, în această seară vom sta de vorbă și cu cei de la PSD. Nu avem o oră și o locație. Noi nu vom merge în Kiseleff, vom putea merge și în parc. Sper că președintele partidului nu a făcut întâlnirea fără să ne anunțe. Sper că nu. Nu cred asta, pentru că Florin Cîțu e președintele partidului nostru, lucrăm în echipă, avem o echipă de negociere, deci sunt convins că nu a făcut întâlnirea fără să ne comunice, am încredere în președintele partidului nostru că vom face întâlnirea în grupul agreat și votat de BPN”, a declarat Rareș Bogdan.

O zi mai târziu, acesta a infirmat și faptul că miercuri seară liberalii s-ar fi întâlnit cu președintele Klaus Iohannis. Eurodeputatul a mai explicat că la negocierile cu PSD, liberalii nu vor renunţa sub nicio formă la funcţia de premier, însă în rest va sta de vorbă cu social-democraţii, deoarece majorităţile parlamentare ţin cont strict de aritmetică.

„Nu a fost aseară o întâlnire cu preşedintele Iohannis. De unde a ieşit asta, că m-aţi mai întrebat şi v-am spus. Haideţi să ne înţelegem – dacă ar fi fost întâlnirea nu aveam niciun motiv să o negăm pentru că e cu Preşedintele României, dar nu a fost aseară o întâlnire”, a afirmat joi Rareş Bogdan.

Întrebat ce concesii e dispus să facă PNL la negocierea cu PSD şi dacă ar putea primi social-democraţii jumătate din ministere sau chiar mai mult, dacă intră la guvernare cele două partide, Rareş Bogdan a răspuns:

„Ştiţi bine părerea mea despre PSD. În acelaşi timp sunt extrem de conştient că interesul României este de a avea un Guvern extrem de rapid. Astăzi PNL are 115 parlamentari. Restul parlamentarilor până la 134 sunt în grupul domnului Orban. Deci 115 de parlamentari avem noi, 80 de parlamentari are USR, 30 de parlamentari are UDMR şi pentru a construi o majoritate mai avem nevoie de neafiliaţi care sunt cinci sau de o parte din grupul minorităţilor naţionale care sunt 18. Am avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece un Guvern al dreptei, aşa cum a fost”.