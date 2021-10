Rareş Bogdan neagă existența unor negocieri cu PSD. „Până sâmbătă, premierul desemnat va depune lista cu miniştri în Parlament”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a anunţat că până sâmbătă seara, 30 octombrie, premierul desemnat Nicolae Ciucă va depune lista miniştrilor şi programul de guvernare, care a fost finalizat, în Parlament. Acesta a adăugat că Ciucă nu îşi va depune mandatul şi va merge până la capăt în vederea obţinerii unui vot de învestire în Legislativ. El a negat posibilitatea formării unui Executiv al PNL alături de PSD.



„Vreau să anulez orice urmă de informaţie eronată, un fake news. Nu au exista aceste întâlniri, informaţii despre care s-a vorbit. Premierul desemnat a vorbit de mai multe ori cu Marcel Ciolacu sau lideri ai PSD. De asemenea, preşedintele PNL Florin Cîţu a vorbit telefonic, aşa cum a vorbit la telefon şi cu domnul Cioloş, domnul Barna sau alţi lideri. Este absolut logică această formă de discuţii, de colaborare, de consultare.

Ads

Aşa cum s-a discutat, de asemenea, şi aici pot confirma întâlniri cu cei de la UDMR, alături de care am lucrat, sub coordonarea domnului Gheorghe Flutur, la programul de guvernare. Ce vă asigur este că până sâmbătă seara, premierul desemnat va depune lista cu miniştri în Parlament şi programul de guvernare care a fost finalizat, pentru că România are nevoie de un Guvern. Fac din nou un apel sincer la toată clasa politică din România să înţeleagă că este un moment extrem de greu pentru România şi în astfel de momente trebuie să căutăm soluţii excepţionale şi orgoliile nu îşi au locul”, a afirmat Rareş Bogdan, miercuri la sediul PNL din Modrogan.

Acesta a mai spus că „nu a existat o discuţie pe Guvern paritar, nu s-a pus problema ca PNL să intre într-un guvern alături de PSD. Nu s-a discutat despre portofolii, d'apăi să discutăm despre persoane. PNL nu ia în considerarea construirea unui Guvern Ciucă cu reprezentanţi de la PSD”.

El a adăugat că nu se pune problema ca Nicolae Ciucă să îşi depună mandatul şi fiind militar de carieră va merge până la capăt cu misiunea pe care o are.

„Nu, am văzut şi această informaţie, că premierul desemnat şi-ar depune mandatul. Nu se pune problema. E militar de carieră, e un om extrem de respectat şi nu se pune problema să abandoneze misiunea. Nicolae Ciucă va merge în Parlament. Vreau să cred că responsabilitatea e primul cuvânt care le trece parlamentarilor prin minte şi nu se vor juca cu soarta acestei ţări. Am să vă invit în biroul meu pentru vă pune la dispoziţie 5 sondaje de opinie. Fac apel la colegii noştri şi votanţii noştri să fie extrem de atenţi când e vorba de sondajele de opinie. Aşteptările oamenilor sunt legate de creşterea preţurilor la energie, la alimente, sunt legate de pandemie”, a completat Bogdan.

Ads