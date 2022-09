Rareș Bogdan, despre pensiile speciale, a căror eliminare a fost promisă „în 30 de zile”: „Este o sfidare și o abandonare a interesului oamenilor”

Taxat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru promisiunea de eliminare a pensiilor speciale, „în 30 de zile” de la preluarea guvernării, Rareș Bogdan a reacționat susținând că PNL e singurul partid care a propus soluții de eliminare a pensiilor speciale.

„Singurele soluții pentru pensiile speciale le-a propus PNL, legea desființării lor este tot a PNL, inițiativa impozitarii – după ce CCR și Avocatul Poporului s-au opus legii – aparține tot PNL. Iar PSD știe asta. Toate pensiile trebuie să ajungă să fie calculate și plătite în funcție de contributivitate, iar orice altă abordare este o palmă dată poporului român.

A nu-ți propune, ca politician, să rezolvi această problemă care trenează de aproape 20 de ani, este o sfidare și o abandonare a interesului oamenilor, al cetățenilor români. Este nevoie de reforma sistemului de pensii asumată prin PNRR”, a declarat Bogdan pentru stiripesurse.ro.

Potrivit sursei citate, Rareș Bogdan a declarat că nu vrea să intre cu Marcel Ciolacu într-un război al declarațiilor pentru că „România are nevoie de o coaliție stabilă”. „România are nevoie de asumare și echilibru în această perioadă. Nu de polemici. Mi-aș dori însă ca și dl Ciolacu, dar și ceilalți lideri și comunicatori ai PSD să încerce o altfel de abordare. Fără a duce în derizoriu și a bagateliza subiecte importante, ci o abordare mai serioasă, mai responsabilă, mai orientată spre soluții”, a mai declarat Rareș Bogdan.

În campania electorală pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan a declarat că dacă PNL va ajunge la guvernare va tăia pensiile speciale „în 30 de zile”.

„Obligatoriu pentru PNL ca în primele 30 de zile de când am ajuns la putere să eliminăm pensiile speciale. Nu poţi să ai pensie fără să ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costă pensiile speciale în fiecare an. Când are unul pensie de 300, 450 de milioane şi este angajat şi la stat, ăştia 80% se angajează în ministere, companii naţionale şi au ieşit la pensie la 45, 46 de ani şi au şi salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate”, a declarat Rareş Bogdan, în cadrul unei conferinţe de presă, la Madrid.