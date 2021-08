Rares Bogdan, după lansarea candidaturii lui Orban: „Ați văzut acolo pe vreunul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL?”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, s-a arătat și mai încrezător în victoria premierului Florin Cîțu la congresul PNL după ce actualul președinte, Ludovic Orban, și-a lansat joi, 19 august, candidatura. Rareș Bogdan a remarcat că Orban nu a avut în jurul lui niciun liberal cu greutate, aproape toți fiind în tabăra lui Cîțu.

„Am făcut o campanie constructivă până acum, nu vreau să mă schimb. Îi urez mult succes dlui Orban, dar vreau să vă întreb: ați văzut pe lângă Orban pe vreunul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL? Ați văzut-o pe Turcan, pe Gorghiu, Mortreanu, Falcă, Roman, Flutur, Sighiartău, Boc, pe Tișe? Pe dl Bode sau pe Virgil Popescu?

Sunt oameni importanți (cei de lângă Orban), care vor rămâne în PNL și vor avea un rol în PNL, dar doar vă spuneam că niciun ministru în afară de Oros, dintre președinții de Consilii Județene… Avem 17, unul se află lângă (Orban). Trei nu s-au exprimat încă – Dunca de la Caraș, Cionca de la Arad și Bolojan de la Oradea, dar 13 sunt lângă dl Cîțu.

Dintre primarii de mari orașe, Chițac, Boc, Popa, Lungu vor veni alături de noi, Chirica și alți și alții”, a declarat Rareș Bogdan, la B1 TV.

Cât despre dosarele din Statele Unite care l-au vizat pe Cîțu, Bogdan a spus: „Sunt dosare apărute, care au fost realizate în calitate de cetățean al planetei, al României, nu în calitate de premier sau ministru de Finanțe. Sunt dosare de acum 21 ani”.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară, după depunerea moţiunii cu care încearcă să obţină un nou mandat, că el reprezintă o certitudine pentru PNL şi că moţiunea sa este una liberal-conservatoare. "PNL este total diferit faţă de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. PNL are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter", a afirmat el.

Ludovic Orban a declarat, joi seară, că şi-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia PNL.

"Am depus programul politic, moţiunea care prezintă viziunea mea despre PNL şi despre cum PNL urmează să dezvolte România. Sunt alături de mine foarte mulţi colegi cărora le mulţumesc pentru că şi-au manifestat sprijinul prin prezenţa lor la depunerea candidaturii. Odată cu începutul oficial de promovare a moţiunii pe care o susţin, am ca obiectiv să încep procesul de recâştigare a încrederii românilor în PNL. Am ca obiectiv să refac prestigiul PNL"