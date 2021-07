Rares Bogdan: Citu are curajul, ca antrenorul Mancini, sa ii schimbe pe Chiellini sau pe Immobile, fara prea multe discutii

Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Rares Bogdan, l-a comparat pe premierul Florin Citu cu selectionerul nationalei Italiei, Roberto Mancici, care are curajul sa ii schimbe pe Chiellini sau pe Immobile, fara prea multe discutii, pentru ca echipa sa functioneze.

"Premierul Citu are curajul, exact ca Mancini, marele antrenor al Italiei, care si-a dus echipa in finala, sa ii schimbe la o adica pe Chiellini sau pe Immobile, fara prea multe discutii, pentru ca echipa trebuie sa functioneze si pentru ca noi i-am dat increderea noastra pentru a duce aceasta tara, acest guvern, acest partid spre o guvernare de opt ani", a afirmat Rares Bogdan, vineri, la conferinta de alegeri de la organizatia judeteana Valcea.

El a incercat sa ii linisteasca pe liberali, precizand ca disputele interne sunt normale, ca asa se intampla in perioada alegerilor si in Italia, Franta si SUA.

"Va invit in primul rand sa fiti linistiti ca nu se intampla nimic grav, asta este peste tot in lume, daca urmariti ce se intampla in Italia, Franta sau primaries-ul din zona republicana, a fost intotdeauna la fel sau chiar mult mai agitat, nimeni nu va duce la razboaie iremediale, eu salut si il imbratisez cu aceeasi caldura pe Ludovic Orban, chiar daca facem parte din platforme diferite sau cu Florin Citu, vorbescu Violeta Alexandru fara probleme sau cu Ionel Danca si colaborez excelent cu Dan Valceanu sau colegii meu si va asigur ca asa va ramane si dupa 26 atunci cand la Camera Deputatilor e absolut normal sa ramana Ludovic Orban, iar Florin Citu sa devina in afara de premier al Romaniei pentru urmatorii trei ani si jumatate - pentru ca nu veti vedea in urmatorii trei ani si jumatate vreun eveniment de investitura de Guvern la Cotroceni, ramane acest Guvern cu Florin Citu premier in fruntea sa - si sigur presedinte si in Modrogran", a transmis Rares Bogdan.



Florin Citu: Vom guverna Romania cel putin 8 ani

Premierul Florin Citu a afirmat vineri, 9 iulie, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o.

"De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o. Pe 25 septembrie, votati bine si vom guverna Romania cel putin 8 ani de zile", le-a transmis Citu delegatilor aflati in sala.

El a aratat ca aceasta competitie trebuie sa intareasca partidul, iar formatiunea sa fie reprezentata la varf de cei mai buni.

"De fapt, aceasta competitie trebuie sa ne intareasca. De aceea ii alegem pe cei mai buni, ca de la varf incepand sa fim cei mai buni pentru ca in lupta suntem cu cei de la PSD. Si lupta nu e usoara. (...) Acesta ar trebui sa fie, de fapt, obiectivul pentru 2024 - si primaria municipiului Ramnicu Valcea si Consiliul Judetean. Si as vrea ca acest obiectiv sa ni-l asumam cu totii, in toata tara, nu doar la Ramnicu Valcea, sa luam toate primariile de municipiu si toate consiliile judetene. Asta inseamna sa vrei sa castigi", a spus Citu in discursul sau.

