Militari ruşi au ”răpit” un membru al Consliului districtului Korabelnî, Dmitro Afanasiev, un atlet cunoscut, anunţă vineri, 25 martie, într-o postare pe Telegram, Parlamentul ucrainean.

”Ocupanţii au răpit un membru al Consiliului districtului Korabelnî, pe liderul facţiunii «Solidaritatea europeană», Dmitro Afanasiev”, ”un atlet cunoscut”, anunţă Verhovna Rada.

Dmitro Afanasiev a ”dispărut” la 22 martie, la o zi după o manifestaţie împotriva ”ocupantului rus”, reprimată ci tiruri cu gloanţe reale.

After dispersing a pro-#Ukrainian rally, Dimitry defended his wife, who they tried to detain. For this, he was severely beaten: the hospital diagnosed numerous bruises and broken ribs. pic.twitter.com/qOs2TpJet5— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022