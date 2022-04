Pe primul loc în campionat, echipa din Giulești își securizează echipa pentru viitorul sezon, cu gândul și la Liga Campionilor.

Cu patru etape înainte de final, Rapid a reușit să semneze prelungirea contractelor a nu mai puțin de șase jucătoare, cinci dintre ele componente ale naționalei României.

Ads

Astfel, Eliza Buceschi, dorită insistent de cea mai bogată echipă din campionat, CSM București, Gabi Perianu, Alexandra Badea, Diana Ciucă, Denisa Dedu, revenită după ce a născut un băiețel, și Alexandra Trifan, cea mai veche jucătoare din lot, vor juca și în sezonul următor la gruparea de sub Podul Grant.

"Am petrecut 2 ani minunați aici și cred în continuare în proiect. A fost o plăcere să văd că mă doresc multe echipe, dar nu a fost deloc greu să aleg să rămân la Rapid. Nu am crezut că microbul Rapid te poate atinge atât de mult, dar am simțit-o pe pielea mea. Este un sentiment unic atunci când suntem alături de fani și cântăm cu ei, ni se face pielea de găină" - Eliza Buceschi, handbalistă CS Rapid București.

"La Rapid am primit încrederea de care am avut nevoie, am înflorit și am avut cel mai bun sezon al carierei mele" – Alexandra Badea, handbalistă CS Rapid București.

"Am vrut să merg mai departe cu Rapid în primul rând pentru atmosfera care este în echipă, pentru că majoritatea fetelor vor rămâne și în sezonul următor și pentru ambițiile care sunt aici. În plus, avem una dintre cele mai spectaculoase galerii, ne împing mereu de la spate, simțim energia lor la fiecare meci" – Gabi Perianu, handbalistă CS Rapid București.

"Am fost în afara terenului o perioadă lungă, mă bucur să le revăd pe fete, să mă alătur echipei. Am ales să merg mai departe la Rapid, am avut încredere în echipă și m-a încântat mult dorința de performanță. Mi-am propus să-mi recapăt musculatura pierdută, să slăbesc, să reintru în formă maximă până la debutul noului sezon"- Denisa Dedu, handbalistă CS Rapid București.

Ads

Toate gândurile duc la ...Liga Campionilor!

Cu patru etape înainte de final Rapid este pe primul loc în Liga Florilor, având un punct față de urmăritoarea CSM București.

"Trebuie să recunoaștem că la startul sezonului nu ne gândeam la locul 1, dar între primele cinci da. Din punctul în care suntem acum, se vede Liga Campionilor" – Diana Ciucă, handbalistă CS Rapid București.

"Am fost o surpriză pentru toată lumea, dar acum este presiune mai mare, încercăm să o transformăm în ceva benefic. Sunt momente în care ne permitem să visăm la titlul de campioane și la Liga Campionilor, dar revenim rapid cu picioarele pe pământ pentru că vrem să luăm totul pas cu pas" - Alexandra Badea, handbalistă CS Rapid București.

"Mai avem patru meciuri foarte importante, dacă va ieși totul bine, în luna septembrie ne vom bucura de Liga Campionilor și de ceea ce implică această competiție. Am dat toate calculele peste cap, pe oricine ai fi întrebat la începutul sezonului nu ar fi zis că ajungem atât de departe. Suntem acum atât de aproape de titlu încât nu vrem să-i dăm drumul" - Eliza Buceschi, handbalistă CS Rapid București.

Ads

"În urmă cu șase ani când am venit la Rapid nu mă gândeam că voi ajunge să mă lupt pentru titlu și un loc de Liga Campionilor" – Alexandra Trifan, handbalistă CS Rapid București.

"E o mare presiune pe noi, vor urma patru finale grele, le vom lua treptat, dar sper ca după ultima etapă, de la Vâlcea, să fim fericiți. Anul trecut am primit medalia de campioană, dar eram accidentată, în cârje am venit pe podium, anul acesta sper să primesc medalia de aur și să fiu pe picioarele mele" – Gabi Perianu, CS Rapid București.

Elevele lui Carlos Viver mai au de jucat patru meciuri până la finalul sezonului din Liga Florilor, cu Știința București, acasă cu Bistrița, acasă cu formația din Craiova și în deplasare la SCM Rm. Vâlcea. Contracandidata CSM București va juca împotriva celor de la Slatina, acasă cu Dacia Mioveni, afară la Zalău și pe teren propriu cu Baia Mare.

Câștigă meciurile cu brățări în șosete

Componentă a lotului național, Alexandra Badea mărturisește că nu se desparte nici în timpul meciurilor de talismanele ei norocoase.

„Sunt o jucătoare superstițioasă, am la ambele picioare brățări care îmi poartă noroc, le țin sub șosete, nu mă deranjează, m-am obișnuit cu ele. La gât port un trifoi cu 4 foi” - Alexandra Badea, handbalistă CS Rapid București.

Sursa: SportsNet