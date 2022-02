Rapid - Dinamo, derby-ul etapei în Liga 1. Ce spune căpitanul giuleștenilor, Cristi Săpunaru, despre șansele la play-off. Ora de start a meciului

Căpitanul echipei Rapid Bucureşti, Cristian Săpunaru, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că şansele formaţiei sale de a se califica în play-off-ul Ligii I de fotbal sunt de doar 2-3% şi că meciul cu Dinamo este important din acest punct de vedere.

"Urmează meciul cu Dinamo, e un meci greu, un derby. Încercăm să luăm cele trei puncte, cât mai avem şanse la play-off vom da tot ce mai avem pentru acest meci. Cred că am început foarte bine acest sezon şi apoi cred că am fost prea încrezători, am crezut prea mult în noi, am crezut că echipa asta va merge în play-off.

Noi mai avem şanse cam 2 sau 3% şi le vom juca până la sfârşit. Dacă vom reuşi, bine, dacă nu, obiectivul nostru la începutul campionatului era altul. Meciul cu Dinamo e derby şi orice echipă poate câştiga, dar noi jucând în faţa propriilor suporteri avem o datorie faţă de ei şi vrem să câştigăm puncte pentru a ne clasa cât mai sus", a declarat Săpunaru.

Referitor la speculaţiile privind înlocuirea antrenorului Mihai Iosif cu Marius Şumudică, Săpunaru a afirmat că nu e treaba jucătorilor să comenteze variantele de antrenori care se vehiculează.

"Nu sunt treburile noastre, Şumudică este un mare rapidist şi Mihai Iosif este la fel, un mare rapidist, dar ce au ei de împărţit e treaba lor. Noi trebuie să avem grijă ca echipa să meargă bine din punct de vedere fotbalistic. Nu e treaba noastră ce variante de antrenori apar. Noi suntem interesaţi să jucăm fotbal, cei care iau decizii trebuie să răspundă, nu noi. Momentan, Mihai Iosif este antrenorul Rapidului şi noi trebuie să ne facem treaba împreună cu el. Acum mai avem şanse de 2 sau 3% să intrăm în play-off, poate nu mai sunt nici alea. Înţelegeam să apară o ceartă dacă mai aveam şanse, să se pună presiune, dar acum este o treabă care trebuie discutată de ei personal", a mai spus căpitanul giuleştenilor.

Săpunaru deplânge problemele financiare cu care se confruntă adversara de sâmbătă, spunând că fotbalul românesc are nevoie de echipe de tradiţie precum Dinamo, Universitatea Cluj sau FC Braşov.

"Mie îmi pare rău pentru ceea ce se întâmplă la Dinamo, pentru că fotbalul românesc are nevoie de astfel de echipe, aşa cum are nevoie şi de Timişoara de U Cluj, FC Braşov. Fotbalul românesc are nevoie de echipe de tradiţie pentru a aduce suporteri pe stadion. La meciurile cu stadionul aproape plin a fost un alt fotbal. E o diferenţă foarte mare", a spus Săpunaru.

Rapid va întâlni formaţia Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, într-o partidă din cadrul etapei a 28-a a Ligii I.