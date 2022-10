Nebunia lui Kadîrov. Copiii minori ai dictatorului cecen s-ar fi întors din Ucraina cu doi prizonieri VIDEO

Dictatorul cecen Ramzan Kadîrov a difuzat o înregistrare video în care apar fiii săi adolescenți (cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani) care se întorc din Ucraina, unde ar fi ”luptat” timp de câteva săptămâni.

Într-un fel de ceremonie medievală, ei prezintă doi prizonieri de război ucraineni aduși drept ”cadou” pentru tatăl lor.

Ramzan Kadîrov susținea în urmă cu câteva zile că fiii lui minori au ajuns în prima linie a frontului din Ucraina.

