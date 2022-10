Kadîrov anunță că-și trimite cei trei fii să lupte în Ucraina. Copiii apar într-un film propagandistic VIDEO

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un apropiat al lui Vladimir Putin, anunţă luni că îşi trimite cei trei fii adolescenţi să lupte în Războiul rus din Ucraina, la doar câteva ore după ce a criticat comandamentul militar rus şi a îndemnat la folosirea armamentului nuclear în acest război, relatează AFP.

”A venit timpul (ca ei) să strălucească într-o bătălie adevărată şi nu pot decât să le salut hotărârea”, scrie într-o postare pe Telegram Kadîrov.

”În curând, ei vor pleca în prima linie şi se vor afla în zonele cele mai dificile ale liniei de contact”, în Ucraina, anunţă liderul Ceceniei.

Ramzan Kadîrov anunţă astfel că-i trimite la luptă în Războiul rus din Ucraina pe cei trei fii ai săi - Ahmat, în vârstă de 16 ani, Eli, în vârstă de 15 ani şi Adam, în vârstă de 14 ani.

This means that Russia is legitimizing participation of underaged people in combat.

Every day I think that I've seen all of Russia's vice. But there really is no lowest point. pic.twitter.com/PJ9UKFdeks— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2022