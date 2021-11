Raluca Turcan, explicații în legătură cu alianța PNL-PSD. „Nu pot decât să strâng din dinţi şi să merg mai departe”

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți, 9 noiembrie, că, în şedinţa conducerii PNL de luni seară, s-a dat un vot nu doar pentru continuarea negocierilor cu PSD, ci pentru "negocieri mai aplicate" atât cu USR, cât şi cu PSD.

Întrebată cum s-ar simţi în calitate de coleg de alianţă cu Sorin Grindeanu, ale cărui decizii le-a criticat dur, Raluca Turcan a răspuns că nu poate decât "să strângă din dinţi şi să meargă mai departe". Întrebată dacă se teme că scorul electoral al PNL va scădea în urma alianţei cu PSD, Turcan mizează pe ceea ce guvernarea poate livra oamenilor, făcând paralela cu politicienii locali urmăriţi penal, dar care sunt realeşi.

Raluca Turcan a explicat, marţi seară, într-o emisiune la Profit.ro, că votul dat luni seară de conducerea PNL "a fost pentru a merge cu negocieri mai aplicate cu ambele partide, şi cu USR, şi cu PNL".



"Noi am decis, prin votul de aseară, ca echipele de negociere să avanseze şi ulterior să vină din nou în faţa preşedinţilor de organizaţii şi noi să alegem care este varianta cea mai bună, varianta cea mai bună niciodată nu se rezumă la PNL. (...) Am primit un vot pentru a livra nişte lucruri (...) or unul dintre principalele angajamente a fost să dezvoltăm comunităţile locale, ceea ce înseamnă că dezvoltarea comunităţilor locale este o prioritate pentru noi", a afirmat Raluca Turcan.

Ea consideră că oamenii "au ajuns la o stare de saturaţie" şi vor ca politicienii să se concentreze pe ce este cu adevărat relevant pentru oameni.

"Partea relevantă pentru mine este că noi vom mai avea un vot politic în conducerea partidului, astfel încât să decidem care este varianta cea mai bună pentru a continua guvernarea cu ceea ce rezultă din negocierea cu PSD sau ceea ce ştim că avem deja şi eventual mai putem obţine din negocierea cu USR", a susţinut Turcan, evitând să spună cum a votat la şedinţa de luni.

Întrebată cum se va simţi fiind colegă de alianţă cu Sorin Grindeanu, ale cărui decizii le-a criticat dur, Raluca Turcan a răspuns că nu poate decât "să strângă din dinţi şi să meargă mai departe".

"Mai este mult până la acel moment. Fac politică de mulţi ani şi am înţeles un lucru: politica nu se rezumă la oameni. Sunt momente în care oameni adunaţi într-o conducere pot să ducă un partid, de exemplu, într-o direcţie greşită. De aceea, în acest moment, eu privesc spre ce rezultate putem obţine. Dacă acele rezultate sunt garantate într-o anumită formulă, nu pot decât, ca om politic, să strâng din dinţi şi să merg mai departe pentru că pe locul întâi, pentru mine, ca om ales, este cel care mi-am oferit votul. Asta este realitatea”, a mai afirmat Turcan.

Întrebată dacă se teme că scorul electoral al PNL va scădea în urma alianţei cu PSD, Turcan mizează pe ceea ce guvernarea poate livra oamenilor, făcând paralela cu politicienii locali urmăriţi penal, dar care sunt realeşi.

"Dacă pe fond calitatea vieţii oamenilor creşte, este posibil ca unele calcule politice să nu mai stea în picioare, pentru că aţi avut şi dvs. exemple de aleşi locali care erau suspectaţi de fapte de corupţie, însă pentru că administraţia locală s-a dezvoltat nu au avut absolut nicio problemă în momentele electorale. Eu mizez pe calitatea guvernării şi proiecte pentru oameni", a susţinut Turcan.