Rafael Nadal, de nerecunoscut la Turneul Campionilor! Ce a făcut spaniolul în al doilea meci

Pentru a doua oară în cariera lui, Rafael Nadal a ajuns la o serie de patru meciuri consecutive fără victorie.

Matadorul spaniol a pierdut partida cu Felix Auger Aliassime, 6-3, 6-4 în favoarea canadianului, în etapa a doua din Grupa Verde de la Turneul Campionilor. A fost primul succes al lui Aliassime (locul 6 ATP) în fața lui Nadal (2 ATP).

Nadal fusese învins și în primul joc de la Torino de către americanul Taylor Fritz.

În acest moment, spaniolul mai are doar șanse pur teoretice să mai ajungă în semifinalele ATP Finals.

The moment @felixtennis recorded a first career win vs Nadal with a 6-3 6-4 victory over the Spaniard#NittoATPFinals pic.twitter.com/5xkMhEJSUc— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2022