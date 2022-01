Rafael Nadal, despre problema medicală care îi pune în pericol cariera: ”Leziunea mea e incurabilă”

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a declarat, după victoria sa în faţa rusului Daniil Medvedev, duminică, în finala turneului Australian Open, că nu era "pregătit pentru o astfel de luptă", dar a fost "ziua în care trebuia să dai totul", informează AFP.

"Nu eram pregătit fizic pentru o astfel de luptă. Nu m-am antrenat suficient ca să fiu pregătit pentru asta. Însă seara asta a fost foarte specială. Am dat absolut tot ce aveam în mine, puteţi să mă credeţi. Sunt foarte, foarte obosit. Nici măcar nu pot sărbători titlul. Dar era ziua în care trebuia să dai totul. M-am distrat, mi-a plăcut această luptă, mi-au plăcut aceste emoţii şi, în plus, am obţinut şi trofeul", a declarat Nadal la conferinţa de presă pe care a susţinut-o după meci.

"În seara asta piciorul nu m-a durut deloc. Am putut să alerg fără nicio piedică. Nu ştiu ce se va întâmpla mâine, dar am avut norocul să pot juca liber. Ştiu că lucrurile se pot schimba, pentru că leziunea mea e incurabilă. Dar am putut juca o lună, iar asta e deja mult. A fost neaşteptat. Deci asta îmi dă multă energie pentru a continua. Mi-a plăcut să fiu pe teren şi acum cred că pot să continui să joc o perioadă mai lungă", a mai spus jucătorul iberic.

Nadal a recunoscut că acesta este "cel mai neaşteptat" succes din cariera sa. "Ştiu prin ce am trecut ca să ajung aici. Sunt distrus fizic, nu prea pot gândi, nu-mi amintesc bine meciul. Sprijinul publicului a fost imens. Am fost copleşit de emoţii pe tot parcursul jocului. Acest al 21-lea titlu de Grand Slam mi-a dat mai multe emoţii decât primul (Roland Garros 2009), nu există nicio îndoială. La sfârşitul carierei, apreciezi mai bine aceste momente, pentru că ştii că este mai puţin probabil ca ele să revină. Sunt mândru, aşadar, iar satisfacţia personală este mai mate decât cu ani în urmă", a subliniat Nadal.

Rafael Nadal (35 ani) l-a învins în cinci seturi, 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, pe rusul Daniil Medvedev, în finala turneului Australian Open 2022, devenind primul jucător din lume cu 21 de titluri majore în palmares.