Rafael Nadal, decizie neașteptată. Spaniolul s-a retras de la următorul turneu major. Care e motivul

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP şi cap de serie numărul 4, s-a calificat în turul al treilea al turneului Masters 1.000 de la Indian Wells. Înaintea meciului, ibericul a luat însă decizia de a se retrage din următorul turneu major, cel de la Miami, programat începând cu 21 martie.

Nadal l-a învins, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 1-6, 7-6 (3), pe americanul Sebastian Korda, locul 38 ATP, după ce a revenit de la 2-5 cu două break-uri în decisiv şi după un meci care a durat două ore şi jumătate.

Spaniolul a ajuns în acest sezon la 16 jocuri consecutive fără înfrângere. El va evolua în turul al treilea cu britanicul Daniel Evans, locul 29 ATP şi cap de serie numărul 27.

Din păcate, fanii americani nu-l vor putea urmări pe Rafael Nadal și la Miami (21 martie - 3 aprilie), spaniolul luând decizia de a nu participa pentru a se putea concentra asupra debutului sezonului pe zgură.

Nadal practiced on Stadium 1 here at Indian Wells earlier this morning, all seems well to continue this tournament apace after starting his year with a 15-0 winning streak.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 12, 2022