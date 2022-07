Detaliul incredibil care spune totul despre Nadal: cum a reușit să se califice în semifinale la Wimbledon

Spaniolul Rafael Nadal, câştigătorul primelor două turnee de Grand Slam ale anului, Australian Open şi Roland Garros, s-a calificat în semifinale după câştigat greu miercuri, în cinci seturi, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4), în faţa americanului Taylor Fritz.

Conform presei din Spania, Nadal a jucat împotriva lui Taylor Fritz deși a suferit o ruptură abdominală de 7 milimetri în primul set, iar pe parcursul setului secund a primit îngrijiri medicale.

Nadal a recunoscut că tatăl său Sebastian, care stătea în loja sa, i-a făcut semn să se retragă atunci când jucătorul a părăsit terenul pentru a fi tratat de medici la vestiare.

A fost o situație care l-a uluit pe Mats Wilander. "Sunt complet uimit pentru că am crezut că se va retrage spre finalul primului set. A câștigat cumva al doilea, iar apoi părea că se simte din ce în ce mai bine", a spus Mats.

Rafael Nadal nu ştie dacă va fi capabil din punct de vedere fizic să dispute partida cu australianul Nick Kyrgios, programată vineri în semifinalele turneului de la Wimbledon.

"Sper să fiu pregătit să disput acest meci. Corpul meu, în general, este în regulă, dar am avut ceva probleme la abdomen. Voi efectua un nou control joi. Am avut aceste dureri de câteva zile, dar astăzi a fost mult mai rău. Am avut dureri mai mari, care m-au afectat mult mai mult. Dar am reuşit să câştig meciul şi vom vedea cum va fi mâine. Nu mai puteam face mare lucru. A venit medicul, mi-a dat antiinflamatoare şi analgezice. Fizioterapeutul a încercat să relaxeze puţin muşchii. Dar este greu. Nu poţi trata ceea ce am eu în acest fel", a adăugat Nadal.