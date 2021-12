Ce revenire! Rafael Nadal joacă primul meci după 4 luni, contra unui fost lider mondial. Miza e un loc în finală

Tenismanul spaniol Rafael Nadal (35 de ani), numărul 6 mondial, revine vineri pe teren, pentru prima oară din luna august, cu prilejul turneului demonstrativ Mubadala World Tennis Championship de la Abu Dhabi, nerăbdător să înceapă urcuşul către vârf, transmite DPA.

Campionul spaniol va juca direct în semifinale împotriva britanicului Andy Murray (34 de ani), fost lider mondial, care l-a învins joi pe compatriotul Dan Evans, scor 6-3, 6-2.

În a doua semifinală, rusul Andrei Rublev va evolua contra canadianului Denis Shapovalov (6-3, 6-0 cu Taylor Fritz)

Nadal nu a mai disputat un meci oficial de la înfrângerea cu Lloyd Haris, suferită la Washington, la începutul lui august. Aceea era prima lui apariţie după ce s-a retras de la Wimbledon şi Jocurile Olimpice.

Nadal, 35 ani, s-a luptat luni de zile cu o accidentare la piciorul stâng şi speră ca la Abu Dhabi să înceapă cu dreptul drumul dificil spre cel mai bun nivel al său.

''Sunt super fericit să revin. Nu este vorba de durere. Am avut multe dureri în cariera mea, aproape tot timpul, este vorba mai mult de a putea gestiona durerea şi de a evolua bine. Am nevoie de competiţie. Evident mă simt mai bine, altfel nu aş fi aici. Ştiu că revenirea nu va fi uşoară. Nu am mari aşteptări acum. Mă bucur să fiu aici, să joc din nou în faţa publicului, să simt că joc din nou contra marilor jucători şi să mă bucur de asta. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, să fiu sincer, aşa că doar prezenţa mea aici este o veste mare pentru mine'', a declarat Nadal cu prilejul unei conferinţe de presă la Abu Dhabi.

În absenţa lui Nadal, Novak Djokovic a câştigat Grand Slam-ul de la Wimbledon şi a ajuns la 20 de victorii în turneele majore, fiind la egalitate cu spaniolul şi cu elveţianul Roger Federer, care se recuperează încă după operaţiile suferite la genunchi.

''Sper că piciorul va fi din ce în ce mai bine şi voi ajunge din nou la nivelul pe care îl doresc. Dacă pot juca fără limitări atunci voi lupta din nou pentru tot, ăsta e scopul. Din experienţa mea ştiu că lucrurile se schimbă foarte rapid. Ceea ce azi pare imposibil sau aproape imposibil, nimeni nu poate şti ce va fi peste o lună. Dacă lucrurile merg bine, voi juca doar un turneu înainte de Australian Open şi aceste două partide de aici. Dacă sunt sănătos, am încă flacăra interioară de a continua şi de a lupta pentru obiectivele mele'', a adăugat ibericul.

Australian Open 2022 se va derula la Melbourne Park începând cu 17 ianuarie.