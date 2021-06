Raed Arafat: Situatia epidemiologica din Romania este foarte buna in prezent. Toamna ramane sub semnul intrebarii

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, 29 iunie, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus.

"Oamenii trebuie sa se informeze mai bine, din surse corecte, oficiale, sa citeasca ce doresc, dar sa vada si sfatul oficial al specialistilor. Faptul ca acum suntem bine nu ne garanteaza ca vom fi bine dupa o perioada si doamna ministru (n.r. al Sanatatii) v-a zis ca varianta Delta si varianta Delta plus incep sa se raspandeasca si reprezinta o problema si solutia ramane vaccinarea. (...) La acest moment, situatia epidemiologica din Romania este una foarte buna.

Romania, cu toate masurile pe care le-a luat, inclusiv ca avem vaccinati peste 20%, suntem pe la 4,5 milioane vaccinati, toate au jucat un rol in situatia in care ne aflam acum. Clar ca mai este de lucrat, clar ca mai pot sa apara situatii, dar la acest moment cu toate masurile luate, Romania este una dintre cele mai bine situate tari ca si numar de cazuri, ca si numar de pacienti internati si ca numar de decese pe zi si nu vorbesc de cele adaugate din urma si cele care sunt faptic pe ziua respectiva", a declarat Raed Arafat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

