Raed Arafat și ministrul Educației nu știu cine a propus reluarea cursurilor în funcție de rata de vaccinare a profesorilor: „Nu pot să vă spun”

Secretarul de stat Raed Arafat și ministrul Educației nu au putut explica cine a propus reluarea cursurilor cu prezență fizică în funcție de rata de vaccinare a angajaților din școli, arată edupedu.ro.

Potrivit sursei citate, în momentul în care a fost întrebat cine propus introducerea ratei de vaccinare a angajaților drept criteriu de redeschidere cu prezență fizică a școlilor, secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a spus că nu știe și că nu poate să spună. „Aici nu știu cu cine… nu pot să vă spun, deci nu știu, dar știu că au fost discuții cu Institutul Național de Sănătate Publică pe această temă”, a răspuns Arafat.

Edupedu.ro mai arată că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, le-a transmis la rândul său jurnaliștilor că s-a consultat „cu autoritățile sanitare din România”. „Dacă se doresc nominalizări, o pot face cei îndreptățiți”, a transmis Cîmpeanu, fără să precizeze cine sunt aceste „autorități”.

„Pragul de 60% a fost stabilit prin analize făcute împreună cu Ministerul Sănătății și cu INSP-ul. Evident că nu am impus noi acest prag. El cumva are legătură și cu realitatea și cu ce se întâmplă în acest moment. Să știți că dacă am fi aplicat alți algoritmi ceruți – fiecare își dă cu părerea în perioada asta – un anumit prag de rată de infectare, dacă am fi pus de exemplu pragul de 6 la mie, probabil că numărul de copii care ar fi început luni școala ar fi fost cumva similar cu cel care începe acum”, a transmis Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că școlile vor fi redeschise de luni cu prezență fizică în funcție de rata de vaccinare a profesorilor din fiecare școală. Ulterior, vineri, pragul a fost stabilit la 60 la sută.