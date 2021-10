Şeful DSU, Raed Arafat, apreciază că respectarea măsurilor actuale ar putea opri creşterea numărului de infecţii cu SARS-CoV-2, menţionând că a văzut în urmă cu o săptămână imagini din cluburi care nu ţin cont de "nicio regulă" stabilită în contextul pandemiei.

"La acest moment, eu consider că dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet am putea să controlăm situaţia. Dar, din păcate, am văzut imagini chiar în weekendul trecut, la anumite cluburi, care ţineau festivităţi cu dansuri şi cu una şi cu alta; chiar am primit videoul pe la ora 2,00 dimineaţa, că 'uite ce s-a întâmplat la cutare club, care nu respecta absolut nicio regulă'.

Asta este iresponsabilitate la momentul acesta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază. Clar că aici se sesizează poliţia, dă amendă, dar pentru unii amenzile care se dau sunt mai mult, mai puţin... aşa, o mică atenţionare, pentru că ei fac suma respectivă foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen", a afirmat Arafat într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Întrebat fiind dacă un guvern interimar poate să gestioneze contextul pandemic, fără a impune noi restricţii, Arafat a fost de părere că măsurile actuale pot opri creşterea numărului de cazuri, dacă sunt respectate.

"Ne revine nouă să respectăm regulile şi poate că ne oprim, când apar anumite măsuri, să căutăm cum putem să le eludăm, ci mai degrabă să vedem cum putem să le respectăm. Măcar câteva luni, ca să trecem de situaţia asta în care suntem. (...) Dacă s-ar respecta măsurile, aşa cum ele sunt, consider că o mare parte din ele vor putea să oprească creşterea. Problema este că nu toţi respectăm aceste măsuri", a declarat secretarul de stat.