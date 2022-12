Cum răspunde Radu Paraschivescu după ce a fost "acuzat" că îl detestă și îl invidiază pe Mircea Cărtărescu

O tânără autoare de la editura Petale Scrise, pomenită de Radu Paraschivescu într-o postare pe Facebook, i-a aruncat mănușa scriitorului de la Humanitas.

Într-o postare pe Facebook de ieri, Radu Paraschivescu remarcă prezența academiei de kick-boxing a lui Cătălin Moroșanu în apropierea târgului de carte Gaudeamus. În acest context, scriitorul amintește și de prezența unor edituri cu nume insolite la târgul amintit: "La Gaudeamus încă vă aşteaptă editurile Petale Scrise, Portocala Albastră și Luxul Sărăciei. Iar la o sută de metri de Pavilionul B vi se arată un for academic care confirmă, nu-i așa?, proiectul România educată".

Delia Mitroi, autoare la Petale Scrise, i-a răspuns lui Radu Paraschivescu: "D-le Radu Paraschivescu, sunt autoare a Editurii Petale Scrise. Am avut onoarea sa va cunosc în februarie 2020, ca reprezentantă a unei instituții publice care v-a înmânat o decorație. Erați împreună cu nume mari ale literaturii române, printre care doamna prof. Ioana Pârvulescu. Deși am ciocnit un pahar cu dvs. de complezență, ați fost singurul om de la acea masă care nu mi-a plăcut. În primul rând, ați fost lipsit de maniere și nu ați respectat un protocol impus. În al doilea rând, ați tratat pe toată lumea cu aroganță. Mie mi-ați creat o impresie extrem de proastă.

Apoi, eu nu sunt doar autoare a acestei edituri obscure după mintea dvs. luminată, ci întâmplarea face să dețin o diplomă de Doctor în Filologie la Universitatea din București, obținută la doar 28 de ani, sub coordonarea unui profesor emerit important, cu un nume mult mai sonor decât al ilustrei dumneavoastră domnii. Și știți de ce una ca mine nu poate publica la Humanitas? Sau la Polirom? Sau la Nemira? Pentru că noi, tinerii, nu avem loc de cei ca dvs. Și cu toate acestea, vindem bine la Editura Petale Scrise. Surprinzător de bine! Și să vă mai spun ceva. Știu din surse sigure (Dumnezeule, numai pe Facebook avem 23 de prieteni comuni!) că îl detestați p pe Mircea Cărtărescu. Sunteți invidios fiindcă nu veți ajunge niciodată la nivelul domniei sale".

Radu Paraschivescu nu a rămas dator: "Îl detest atât de mult, încât Ioana, soţia lui Mircea, ne-a făcut o fotografie împreună la Gaudeamus cu vreo patru-cinci ore în urmă. Îl detest atât de mult, încât l-am felicitat pe pagina lui de Facebook de îndată ce am ajuns acasă (puteţi verifica). Îl detest atât de mult, încât abia am aşteptat să se întoarcă din Columbia ca să-l invit la podcast (unde a venit şi s-a simţit excelent). Îl detest atât de mult, încât n-am ratat nicio ocazie să vorbesc elogios despre el, aşa cum merită.

Pe urmă, faptul că v-a dezonorat ciocnirea unui pahar cu mine trebuia exprimat atunci, nu acum. Să ştiţi că am venit fiindcă am fost invitat, nu de capul meu. Evident că a fost o greşeală prezenţa mea acolo, ca dovadă că am returnat decoraţia primită de la instituţia prezidenţială. Masa de care pomeniţi (şi unde am fost singurul care v-a displăcut) are un mic defect: nu a existat. Rămâne să-mi spuneţi cum putea să vă displacă un om pe care îl vedeaţi atunci pentru prima oară (sper că şi pentru ultima). Şi am o ultimă rugăminte: să divulgaţi acele surse sigure care vă asigură de ranchiuna mea la adresa lui Mircea Cărtărescu. Vă pot oferi, în contrapartidă, zeci de nume care pot confirma contrariul, inclusiv pe al Ioanei Pârvulescu.

În fine, n-am spus nicăieri că editura la care publicaţi e obscură. Iar faptul că nu puteţi publica la o editură mare din cauza unora ca mine e de tot râsul. Vă rog să vă uitaţi câţi autori tineri şi foarte tineri publică la Polirom, Humanitas, Art, Nemira şi alte edituri importante. Nu aici, la vârstă, e problema, ci în altă parte. (Apropo, Mircea Cărtărescu e mai mare decât mine ca vârstă, nici din cauza lui nu puteţi publica.) Nu vă întreb în ce anume a constat aroganţa mea la întâlnirea de care spuneţi. Şi nici care a fost încălcarea de protocol de care pomeniţi. Rămâneţi cu năzărelile şi cu neadevărurile dvs. La revedere".

Cărțile lansate recent de Mircea Cărtărescu și Radu Paraschivescu, Theodoros, respectiv Podul Diavolului, au fost cele mai căutate titluri de la Editura Humanitas la Târgul Gaudeamus.

