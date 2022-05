Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține că după scandalul privind desființarea chioșcurilor ilegale de la metrou a fost rugat de soție să nu mai meargă o perioadă cu metroul.

Mihaiu afirmă că, după ce a citit stenogramele din dosarul ”Metrorex”, nu vrea să se gândească ce este în sufletul soției lui Cătălin Drula.

Postarea primarului Sectorului 2:

”Acum 1 an și două luni am luat una din cele mai grele decizii de primar pe care le-am luat vreodată. Am fost cel care a semnat prima dispoziție de primar din București pentru desființarea chioșcurilor de ilegale de la metrou. Au fost cele de la stația Ștefan cel Mare.

Apoi, am stat cât a fost nevoie în stație pentru a mă asigura că dispoziția este dusă la îndeplinire.

Câteva lucruri neștiute de acum un an:

1. Nu aș fi reușit acest lucru fără aparatul din primărie. Le mulțumesc celor care mi-au oferit calea legală și siguranța că ceea ce fac este corect.

2. Imediat după eveniment, soția m-a rugat să nu merg cu metroul la primărie, măcar câteva zile. Am considerat atunci că nu am dreptul să mă comport că și cum mi-ar fi teamă și am mers în continuare cu metroul. După câteva luni am aflat ce atac de panică i-am provocat atunci. Am liniștit-o, spunându-i că nu suntem într-o țară sovietică, și că accidente de acest fel nu se pot întâmplă în România.

Astăzi citesc stenogramele de Metrorex și nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul soției lui Cătălin Drula”.