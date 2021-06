Pe langa Delta Vacaresti, habitatul natural dezvoltat in Sectorul 4 pe locul unde Ceausescu a vrut sa amenajeze un lac de acumulare, un alt loc salbatic s-a nascut in Bucuresti, de data aceasta in Sectorul 2. Parcul Sticlariei urmeaza sa fie igienizat si redat publicului.



Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca se va interveni cu maxima atentie pentru scoaterea gunoaielor din aceasta zona abandonata, asa incat sa nu fie deranjat habitatul natural.



"In parcul Sticlariei natura e la ea acasa. Desi se afla in Sectorul 2 putina lume stie ca aici s-a dezvoltat o oaza de salbaticie in mijlocul unui oras aglomerat. Insa nimeni nu se bucura de acest loc fiindca pe langa vidre, pasari si vegetatia abundenta, tot aici gasim gunoaie, moloz, iar accesul este foarte anevoios", a precizat primaul.

Mihaiu sustine ca va scoate parcul la lumina cu ajutorul angajatilor primariei. "Mutam echipele in parcul Sticlariei. Aici avem o misiune foarte dificila - sa scoatem tonele de gunoi existente fara sa deranjam habitatul natural format. Interventiile vor fi minime.

Igienizam parcul. Reimprospatam vegetatia. Completam aleile existente cu pietris. Suficient cat oamenii sa aiba acces, dar fara sa distrugem nimic din ce s-a creat natural.

Parcul Sticlariei va fi foarte diferit de orice alt parc din Sectorul 2. Va fi un loc unde ne vom putea bucura de liniste si de habitatul existent. Un loc in care copiii vor putea studia natura si varietatea de specii care si-au facut o casa din acest parc", a mai scris edilul.

Ads

Parcul Sticlariei se afla in spatele Spitalului Nicolae Malaxa.