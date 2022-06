Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a fost acuzat de către un consilier USR că ar fi angajat, fără concurs, mai multe persoane în primăria pe care o conduce, precum și că nu și-ar fi îndeplinit promisiunile din campanie.

Acuzele vin din partea lui Adrian Albu, consilier local Sector 2 și vicepreședinte USR Sector 2. Acesta a fost anterior membru PLUS și este un supraviețuitor al incendiului din Colectiv. Într-un mesaj pe Facebook, Albu susține că Radu Mihaiu face parte din „nucleul dur al echipei Barna” și îl acuză pe edil că ar manipula oamenii „în schimbul atingerii unor obiective personale”.

Potrivit lui Albu, în ziua învestirii lui Radu Mihaiu în funcția de primar ar fi apărut „de nicăieri” două persoane care ulterior au ajuns consilierii personali ai primarului.

„Toți ne așteptam să-și aleagă consilierii personali din rândul celor care munciseră la scrierea programelor de candidaturi sau funcționari publici din partid care ajute la navigarea prin hățișul legislativ”, relatează consilierul.

Acesta din urmă mai adaugă că la prima ședință de Consiliu local a fost propusă și aprobată înființarea unui post de administrator public (city manager), poziție care a fost ocupată fără concurs de către una dintre cele două persoane aduse de Mihaiu în primărie.

„Singurii angajați care erau din USR PLUS erau marginalizați”

Adrian Albu mai notează că după ce a ajuns să câștige mandatul de primar, Mihaiu a început „să trateze PLUS-ul doar ca pe niște parteneri de alianță cărora trebuia doar să le ceară să voteze fără a oferi explicații de ce?, că doar nu câștigaserăm alegerile împreună. Tot după ce a câștigat mandatul a marginalizat singurii doi angajați ai primăriei care proveneau din USR și PLUS, dintre care unul chiar îi furnizase informații importante în timpul campaniei”.

Despre persoana numită de Mihaiu în funcția de city manager, Albu menționează că „s-au făcut săpături” și că s-a aflat că persoana lucrase anterior la compania de parcări înființată de Firea în Capitală, și că anterior a lucrat la primăria Sectorului 1 sub tutela primarului PSD Dan Tudorache. Mai mult, edilul de la Sectorul 1 ar fi mințit în fața celor din USR despre proveniența consilierului.

„În prezentarea pe care o face membrilor USR primarul spune că l-ar fi cunoscut pe filieră PNL (am verificat informația, nu avea nicio treabă cu PNL Sector 1, de unde ni se spunea că vine). Rezultatul: scandal în filială fără niciun efect, administratorul public este pus în funcție”, mai afirmă vicepreședintele USR Sector 2.

Alte angajări fără concurs, pe posturi „promise”

Albu mai dezvăluie în mesajul său că a descoperit și alte angajări suspecte. Mai întâi în primăvara lui 2021, prietena unui consilier local ajunge în primărie iar Mihaiu ignoră cererile venite din partid privint transparența.

„Tot în primăvară membrii filialei PLUS Sector 2 află că au existat posturi pe care “le primise” USR PLUS Sector 2 în diferite companii naționale pentru bunele rezultate din alegeri și că posturile fuseseră alocate deja unor fideli din filiala USR ai primarului. În vară urmează alegerile interne la Sectorul 2 despre care am povestit cum au decurs, cu modificarea corpului electoral astfel încât candidații USR să aibă cât mai multe șanse să câștige”, scrie Albu.

Mai departe, consilierul vorbește despre promisiunile nerespectate ale primarului, de la cele privind serviciul de salubritate la cele legate de parcări, școli și grădinițe, sau reparații de străzi și blocuri.

„Concluzie: lipsa exercițiului proceselor și procedurilor interne în partid, lipsa proceselor democratice și meritocratice duc la astfel de rezultate ”asumate politic” Mai avem un exemplu de primar cu rezultate la fel de slabe raportat la promisiuni la Bacău, și, ce coincidență, tot din echipa Barna. Dar asumările astea le decontează partidul ca imagine nu numai în Sectorul 2 sau în Bacău, ci la nivel național. Problema în USR e sistemică, acolo trebuie reparat, altfel se alege praful”, conchide Adrian Albu.