Poliția Română și MAI, obligate să îi achite daune morale unui polițist celebru, „executat” cu „mustrare scrisă”

Director general adjunct al Direcţiei Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti, fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, Radu Gavriș a obținut în instanță anularea unei dispoziții a IGPR prin care a fost sancționat cu „mustrare scrisă”.

Totodată, Tribunalul București a obligat IGPR și MAI să îi achite lui Gavriș daune morale de 10.000 de lei. Sentința nu este definitivă.

Printr-un proces deschis la Tribunalul București, fostul șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei a dat în judecată MAI și IGPR cerând anularea unei sancțiuni disciplinare cu „mustrare scrisă” pentru că „nu a aprobat, fără un motiv întemeiat, până la data de 12.08.2020, Tabelul Nominal privind acordarea sporului pentru condiţii grele în procent de 10% pentru personalul Serviciului Control Intern în luna iulie 2020”.

Practic, Gavriș a fost sancționat cu mustrare scrisă pentru că „nu a efectuat, în termen (12.08.2020), demersurile referitoare la aprobarea documentaţiei, iar un număr de 25 de polițiști din cadrul DGPMB - Serviciul Control Intern nu și-au încasat la timp, respectiv la 14.08.2020, drepturile salariale aferente sporului pentru condiţii periculoase de muncă și pentru munca prestată în timpul nopţii, pentru activitatea desfăşurată în luna iulie 2020”.

Ce a cerut Gavriș în instanță

În procesul deschis la Tribunalul București, Gravriș a cerut:

anularea tuturor actelor emise în cercetarea disciplinară (ca acte premergătoare) precum și anularea cercetării disciplinare însăși

obligarea pârâtului Inspectoratul General al Poliției Române să achite reclamantului toate drepturile de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi existat sancţiunea disciplinară contestată, respectiv sporul de specialist de clasa - clasa I și sporul de lucrări de excepţie în cuantum de 50% actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală

obligarea pârâților (MAI și IGPR) la ştergerea tuturor menţiunilor cu privire la această cercetare prealabilă și la această sancţiune din toate evidențele de personal care îl privesc

obligarea pârâţilor la plata daunelor morale în cuantum de 25.000 de lei

obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentei cauze

Gavriș a atătat în instanță că deși „sancţiunea disciplinară poate părea puţin agravantă la prima vedere, aceasta produce consecinţe importante în ceea ce priveşte cariera sa profesională, respectiv nu poate fi avansat în grad timp de 6 luni, nu poate participa la niciun concurs pentru a ocupa o funcţie de conducere, nu poate fi împuternicit pe o funcţie de conducere, drepturile salariale sunt scăzute, suspendarea titlului de specialist de clasă și lipsa sporului de lucrări de excepţie în cuantum de 50%”.

Sancțiune anulată și daune morale

Tribunalul București a admis în parte cererea lui Gavriș, hotărând:

anularea Ordinul Ministrului Afacerilor Interne prin care s-a dispus respingerea contestaţiei formulate împotriva dispoziției de sancționare anularea Dispoziţiei Inspectorului General al Poliției Române prin care a fost sancţionat disciplinar cu „mustrare scrisă”.

Anularea tuturor actelor emise în cercetarea disciplinară (ca acte premergătoare) precum și cercetarea disciplinară însăși.

obligarea Inspectoratului General al Poliției Române să achite reclamantului toate drepturile de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi existat sancţiunea disciplinară contestată, respectiv sporul de specialist de clasa - clasa I și sporul de lucrări de excepţie în cuantum de 50% actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală.

obligarea IGPR și MAI la ştergerea tuturor menţiunilor cu privire la această cercetare disciplinară și la această sancţiune din toate evidențele de personal care îl privesc pe Gavriș

obligarea MAI și IGPR la plata sumei de 10.000 lei, depăgubiri morale

obligarea MAI și IGPR, în solidar, la plata sumei de 4.760 lei, cheltuieli de judecată

„Reclamantul nu a refuzat semnarea acelui tabel Nominal complex care cuprindea 25 de polițiști care solicitau drepturile salariale aferente sporului pentru condiţii periculoase de muncă și pentru munca prestată în timpul nopţii, întrucât tabelul a fost semnat la data de 03.09.2020.

Semnarea cu întârziere nu se încadrează în abaterile disciplinare prevăzute de art. 57 lit. lit. c indice 1 și de art. 57 lit. k din Legea nr. 360/2002, ci în cea prevăzută de art. 57 lit. c (…). Cum organele de cercetare disciplinară nu au reținut în sarcina reclamantului săvârșirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 57 lit. c din Legea nr. 360/2002, rezultă că acesta a fost sancţionat pentru abateri pe care nu le-a săvârșit”, se arată în sentința Tribunalului București.

Judecătorul a mai arătat că amânarea semnării documentelor a fost justificată de necesitatea efectuării unor verificări, prin sondaj, a documentaţiei care ar fi trebuit să fie ataşată unui document supus aprobării reclamantului.

„Reclamantul nu putea fi sancţionat decât dacă ar fi încălcat clar și explicit o dispoziţie primară sau secundară despre care a luat la cunoştinţă prin semnătură, ceea ce nu poate fi reținut în cauză”, a mai stabilit Tribunalul București, care a mai reținut că din cauza cercetării disciplinare Gavriș nu a putut susține concursul pentru ocuparea postului de Director al Poliției Capitalei, fiind respins printre altele și pentru că se afla în cercetare disciplinară.

„(…) a fost nevoit să scrie mai multe rapoarte și note explicative, care i-au ocupat foarte mult timp, nemaivând suficient timp ca să se ocupe de sarcinile curente și de copilul său minor. Martorul a declarat că reclamantul părea foarte afectat, existând momente când nu mai putea să se concentreze, dar și pentru că mai mulți colegi, mai ales cei cu funcții de conducere, îl evitau, nu îi răspundeau la telefon”, se mai arată în sentința Tribunalului București, care nu este definitivă.

Sentința a fost atacată cu recurs, care se judecă la Curtea de Apel București. Un prim termen din recurs nu a fost încă stabilit.

Radu Gavriș a fost timp de 11 ani șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, echipa pe care a condus-o fiind considerată una de elită. În 2018, ministrul Afacerilor Interne de la vremea respectivă, Carmen Dan, i-a cerut demisia lui Gavriș după ce comisarul-șef a criticat modificările aduse legilor justiției de coaliția PSD-ALDE.

În 2020, înainte să demisioneze din funcție, fostul șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu, l-a detașat pe Gavriș la Harghita, dar decizia a fost suspendată în instanță, fiind ulterior anulată de noul șef al IGPR.

În ianuarie 2021, în plină pandemie, comisarul-șef a fost amendat cu 2.500 de lei pentru că a fost într-un restaurant în care se afla și o persoană carantinată, alături de patru procurori. Amenda a fost menținută atât de Judecătoria Sectorului 3, cât și de Tribunalul București.