Fostul ministru Radu Berceanu, despre cum a decis să se retragă din politică: „Nimeni nu m-a crezut, nici măcar nevastă-mea”

Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a vorbit într=un interviu pentru Digi24 despre momentul ieșirii sale din politică și despre ce a ajuns să facă după ieșirea din viața publică. Berceanu s-a dedicat exclusiv afacerilor, având o fabrică de avioane.

Ads

Potrivit Digi24, Radu Berceanu a vândut deocamdată aproximativ 30 de avioane, desenate și construite de el. “Eu le desenez, eu le construiesc - bine, împreună cu echipa mea - și eu le pilotez. Pot să-mi dau seama ce merge și ce nu. Sunt un fel de one man show”, afirmă Berceanu pentru Digi24.ro.

Clienții lui sunt din Germania, Franța, Elveția și doar unul din România. Berceanu a povestit că cea mai mare problemă pe care o întâmpină în afacerea lui cu avioane e forța de muncă. “Nu ai cu cine să le faci. Nu mai vrea nimeni să muncească. Am luat vietnamezi, am luat indieni. Acum iau nepalezi. Forță de muncă necalificată. Le dau 3000-3500 de lei pe lună și timp de șase luni îi pregătesc. Le dau salariu timp de șase luni fără să știe nimic, iar apoi câștigă bine, dar tot n-am cu cine. Comenzi am, dar nu am cu cine să le produc”, se plânge fostul ministru Radu Berceanu.

Fostul ministru a explicat cum a început pasiunea lui pentru aeromodelism și cum a ajuns să renunțe la politică pentru a se dedica construcției de avioane.

Ads

“Din 1978 sunt oficial inginer cu diplomă la Facultatea de Construcţii de Aeronave. Am fost și profesor, dar după 1989 m-am luat cu politica și asta, știți cum e, intră în sânge și greu mai iese. Când am decis să mă las de politică, nimeni nu m-a crezut, nici măcar nevastă-mea. Dar eu aveam o promisiune pe care mi-am făcut-o mie însumi acum mulți ani și despre care n-am mai spus nimănui, anume ca la 60 de ani să mă las de politică. Și asta am făcut. Așa că m-am apucat să desenez din nou avioane, să vedem dacă mai știu.

Și-am desenat și apoi am construit un prototip, un avion mic, ultralight, de un loc, cu care am și zburat. L-am arătat prietenilor mei și ăștia au luat-o razna, că ce mișto e, că vreau și eu și tot așa. Apoi, în 2015, am mers la un târg aeronautic în Germania și ajungând acolo, a început o adevărată nebunie. Toată lumea era interesată de avioanele mele. Am vândut mai bine de 30 de avioane de atunci, în Germania, în Elveția, peste tot. Avionul meu a ajuns pe coperților revistelor de profil din lume”, povestește Berceanu.