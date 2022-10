Un nou studiu realizat de către un grup de oamenii de știință condus de către Universitatea Queensland din Australia și publicat în revista Proceedindgs of The Royal Socciety pe 26 octombrie 2022, a făcut o descoperire neobișnuită: radiații cosmice gigantice au fost detectate făcând analiza inelelor copacilor.

Experții au anunțat că furtunile spațiale catastrofale care au lovit Pământul în ultimii 10.000 de ani, denumite Evenimentele Miyake, au provocat creșteri bruște ale nivelurilor de radiocarbon din inelele de pe trunchiurile copacilor, potrivit Live Science.

Aceste variații de radiații apar aproximativ la 1.000 de ani, iar cauza exactă a acestor furtuni cosmice, care transformă periodic o parte suplimentară de azot din atmosferă în carbon absorbit de copaci, rămâne necunoscută.

Teoria principală vehiculară de oamenii de știință este că evenimentele Miyake sunt erupții solare care sunt de 80 de ori mai puternice decât cea mai puternică erupție înregistrată vreodată.

Dar noul studiu, publicat pe 26 octombrie în revista Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical, and Engineering Sciences, sugerează că originea exploziilor de radiații ar putea fi chiar mai misterioasă decât se credea la început.

„Aceste explozii uriașe de radiații cosmice, cunoscute sub numele de ”Evenimente Miyake”, au avut loc aproximativ o dată la o mie de ani, dar ce le cauzează nu este clar”, a declarat într-un comunicat autorul principal Benjamin Pope, astrofizician la Universitatea din Queensland, Australia.

„Trebuie să știm mai multe, pentru că dacă una dintre acestea s-ar întâmpla astăzi, ar distruge tehnologia, inclusiv sateliții, cablurile de internet, liniile electrice la distanță lungă și transformatoarele. Efectul asupra infrastructurii globale ar fi de neimaginat”.

Apocalipsa internetului

În fiecare an, speciile de arbori dezvoltă un nou inel concentric în jurul trunchiului lor, care, adunat, indică vârsta lor. Deoarece copacii absorb carbon din atmosferă, oamenii de știință pot studia cantitatea de radiații din atmosferă în timpul istoriei recente a Pământului, măsurând inelele copacilor pentru cantități de izotop radioactiv carbon-14 - produs atunci când razele cosmice energetice se ciocnesc cu azotul atmosferic.

Oamenii de știință au observat până acum șase evenimente Miyake în inelele copacilor, indicate de salturi bruște, de la an la an, ale concentrațiilor de carbon-14 și alți izotopi; acestea au avut loc în anii 7176 î.Hr., 5410 î.Hr., 5259 î.Hr., 660 î.Hr., 774 d.Hr. și 993 d.Hr.; alături de o serie de alte evenimente, mai mici.

Cercetătorii au investigat dacă vârfurile bruște de carbon-14 au fost cauzate de erupții solare incredibil de puternice. Comparând cronologia carbonului atmosferic cu ciclul solar cunoscut de 11 ani, cercetătorii se așteptau să descopere că anii evenimentelor Miyake corespundeau momentelor de activitate solară de vârf.

Dar, în schimb, au descoperit că evenimentele Miyake nu s-au aliniat cu activitatea solară de vârf, iar unele dintre evenimente, spre deosebire de scurtele fulgerări pe care le recunoaștem drept erupții solare, au durat unul sau doi ani.

”Mai degrabă decât o singură explozie sau erupție instantanee, ceea ce putem privi este un fel de „furtună” sau izbucnire astrofizică”, a spus primul autor al studiului Qingyuan Zhang, un matematician de la Universitatea din Queensland din Australia.

Cea mai mare furtună solară înregistrată vreodată pe Pământ a fost Evenimentul Carrington din 1859, care, după ce a lovit Pământul, a trimis fluxuri puternice de particule solare care au distrus sistemele telegrafice din întreaga lume.

Dacă o erupție la fel de puternică ar lovi Pământul acum, ar provoca o „apocalipsă a internetului”, întreruperi de curent și daune în valoare de trilioane de dolari, potrivit oamenilor de știință.