Un pod de importanță strategică de lângă Odesa, lovit de rachete rusești pentru a doua zi consecutiv

Directorul reţelei feroviare ucrainene, Oleksandr Kamîşin, a declarat că o rachetă a lovit pentru a doua zi consecutiv un pod feroviar şi rutier care leagă oraşul-port Odesa de partea de sud-vest a Ucrainei, relatează CNN.

”Astăzi, la ora locală 6:45 dimineaţa, a avut loc un al doilea atac cu rachetă pe acelaşi pod peste estuarul Nistrului în regiunea Odesa”, a spus Kamîşin

The attack occurred around 6:45 am on April 27. There were no victims among the railway workers pic.twitter.com/3PBsE5yqvB— U24 (@u24_news) April 27, 2022