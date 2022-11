Declarație memorabilă a selecționerului Iranului despre fotbaliștii americani

Selecţionerul Iranului, portughezul Carlos Queiroz, a felicitat echipa Statelor Unite pentru calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2022, la finalul meciului direct disputat marţi seara la Doha şi câştigat la limită de americani (1-0).

"Prima repriză a aparţinut americanilor. Au început mai bine decât noi, au fost mai rapizi şi au avut un control mai bun asupra jocului. Au meritat să marcheze, fără îndoială. În repriza secundă, lucrurile au stat invers. Am revenit mai puternici, le-am închis spaţiile, i-am încetinit puţin câte puţin şi ne-am creat ocazii, mai multe decât au avut Statele Unite în prima repriză. Dar, din păcate, în fotbal echipa care nu înscrie este pedepsită. Este simplu, echipa care a marcat în prima repriză merită să câştige. Noi nu am marcat şi suntem pedepsiţi. În fotbal, nu există dreptate. Felicitări Statelor Unite şi le urez succes în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Zeii fotbalului îi binecuvântează pe cei care marchează și, din păcate, noi nu am reușit să înscriem. Am spus-o și înainte de meci, SUA mi s-a părut cea mai consistentă echipă din această grupă în primele două partide. Au început bine, așa cum au făcut-o cu Anglia și Țara Galilor, au fost echipa mai bună în prima repriză și ne-au surprins. Dar, în partea a doua, scenariul s-a modificat. Am reușit să avem posesie și să ne creăm ceva ocaziii. Când SUA are jucători precum mașinile Ferrari, trebuie să îi scoatem de pe autostradă. Asta am făcut după pauză, când, din punctul meu de vedere, am fost echipa mai bună", a declarat Queiroz.

Selecţionata Statelor Unite s-a impus greu în faţa Iranului, prin golul marcat de Christian Pulisic în minutul 38, încheindu-şi astfel evoluţiile din Grupa B fără înfrângere, cu o victorie şi 2 egaluri. Americanii repetă astfel performanţa de la ultimele lor două prezenţe la Cupa Mondială (2010, 2014), în timp ce iranienii se opresc în faza grupelor la a şasea lor participare la un turneu final mondial.