Qinwen Zheng,emoționată după victoria cu Simona Halep. Ce a putut să declare chinezoaica

Qinwen Zheng şi-a stăpânit cu greu emoţiile după ce a învins-o, joi, pe Simona Halep, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros.

"Am muncit din greu pentru asta şi a fost foarte frumos să fiu aici şi să obţin cea mai bună performanţă, sunt fericită astăzi. Mulţumesc publicului", a declarat Zheng la interviul de pe teren, apoi a plecat de la microfon.

"Doar încă o întrebare", a oprit-o jurnalista Mary Patrux, cea care a realizat interviul. "Pentru publicul de aici, doar un cuvânt despre Roland Garros. Eşti prima dată aici, ce crezi despre turneu, despre atmosferă?"

"Este uimitor! Când eram junioară, am jucat aici şi acum am revenit ca profesionistă. Am reuşit o bună performanţă jucând în faţa atâtor oameni, care m-au susţinut mult. Vă mulţumesc pentru asta", a mai spus Zheng, încercând din greu să nu izbucnească în plâns.

Sportiva de 19 ani din China este la prima participare la Roland Garros, a doua la un grand slam, după ce a jucat în acest an la Australian Open, unde a fost elimiantă în manşa secundă.

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 19, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-1, de jucătoarea chineză Qinwen Zheng, locul 74 WTA, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Este prima dată când campioana română părăseşte în această fază openul francez, din 2015.

Qinwen Zheng va evolua în turul al treilea cu franţuzoaica Alize Cornet, locul 40 WTA, sau cu letona Jelena Ostapenko, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 13.