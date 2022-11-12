La ce echipe joacă fotbaliștii din Qatar convocați pentru Campionatul Mondial

Autor: Teodor Serban
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La ce echipe joacă fotbaliștii din Qatar convocați pentru Campionatul Mondial
Qatar a anunțat lotul pentru CM 2022

Selecţionerul echipei naţionale din Qatar, Felix Sanchez, a anunţat vineri lista jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială 2022 care va fi găzduită de statul asiatic în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie.

Qatar se află la prima participare la turneul final al Cupei Mondiale, iar toţi cei 26 de jucători aflaţi pe lista selecţionerului spaniol Felix Sanchez evoluează la echipe din campionatul intern:

Portari: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa)

Fundaşi: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi)

Mijlocaşi: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Modibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail)

Atacanţi: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Duhail).

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Sursa: NEWS.RO
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