Wimbledon 2022. Când Putin „trișează”, Medvedev plătește

Excluderea jucătorilor ruși și bieloruși de la Wimbledon a stârnit o polemică stufoasă, la care contribuie jucători, antrenori, politicieni, propagandiști, etc.

„Sportul nu trebuie să fie influențat de politică” iar „jucătorii nu sunt responsabili de ceea ce fac politicienii”, sunt argumentele principale ale celor care contestă eliminarea jucătorilor amintiți.

Un argument valid, ca principiu, potrivit regulilor general acceptate în lumea civilizată. Numai că, tocmai aici e și sâmburele problemei cu Rusia lui Putin. Regulile! Care sunt călcate în picioare vizavi de alte aspecte ale conviețuirii. Cum ar fi dreptul Ucrainei de a-și alege liderii, prietenii sau alianțele. Sau, mai nou, potrivit declarațiilor explicite ale Kremlinului, dreptul Finlandei sau al Suediei de a-și alege sistemul de valori după care vor să trăiască, ca să vorbim strict despre ce declară oficial Moscova, nu și de amenințările latente la adresa statelor baltice sau a Republicii Moldova.

Și, totuși, ce vină are Medvedev că Rusia lui Putin a invadat Ucraina? Sau Sabalenka ce vină are că Lukașenko acționează ca un majordom al lui Putin? Nici una, personal! Poate nici uman. Poate Medvedev și Sabalenka dezaprobă sincer războiul și ororile aferente. Și, pentru aceia dintre noi care știm ce înseamnă viața într-o dictatură de sorginte sovietică, nici unul dintre ei nu-și permite să se exprime deschis împotriva politicii duse de țările lor de teamă că familiile lor ar fi pedepsite. În plus, ca pentru orice om normal, e greu să vorbești împotriva țării în care te-ai născut, chit că faci distincția clară între popor și liderii vremelnici.

E nedrept, fără îndoială, la nivel personal. La fel de nedrept pe cât este, de exemplu, să folosești gazul, o resursă naturală cu care te-a pricopsit norocul, ca armă. La fel de nedrept ca atunci când Sabalenka ratează un voleu simplu de la fileu, după ce își strivește adversara cu lovituri nimicitoare. Sau când adversarul renunță să mai joace un punct vizibil pierdut și lungul de linie al lui Medvedev iese cu un milimetru în afara terenului. Moral, punctul fusese muncit și câștigat, dar regulile spun că mingea trebuie să treacă de fileu și să aterizeze în terenul adversarului.

Repet, în reguli și respectarea lor constă problema. Ce faci când unul dintre jucători nu le respectă? Poți să joci doar tu conform regulilor și celălalt nu?

Și de ce ar fi sportul o excepție, independent de politică? De ce nu și economia? De ce nu și viața civililor sau evacuarea lor din zone de conflict? Nu cred că putem extrage sportul ca să-l transformăm într-un sanctuar independent de restul regulilor după care trăim. Sportul e parte din ansamblul de norme după care conviețuim. Nu zic că sunt perfecte, aceste norme, dar sunt regulile jocului. Rânduiala. Pentru că, bunăoară, nu-i drept nici ca un campion de tenis sau un fotbalist de excepție să câștige într-un an cât câștigă un înotător sau un săritor cu prăjina în 7 vieți. Efortul depus sau talentul sunt comparabile, dar societatea îi răsplătește diferit pentru simplul motiv că este mai interesată de fotbal sau tenis decât de înot sau atletism. Wimbledonul este o competiție de tenis organizată de acel sistem de valori pe care Rusia nu-l respectă, iar premiile în bani (frumoși!) sunt furnizate de oamenii care joacă după regulile pe care Rusia le asediază.

Nu cred că există o decizie perfect morală în privința acceptării sau excluderii jucătorilor ruși și bieloruși la Wimbledon (sau oricare altă competiție). Și accept că poate ei, ca indivizi, sunt victime colaterale. Însă nu victime ale britanicilor, ci ale regimului Putin!

Personal, consider corectă decizia britanicilor, chiar dacă e nedreaptă pentru jucători. Regulile trebuie să fie mai importante decât câțiva dintre indivizi pentru că, fie și indirect și insesizabil, servesc unui număr mai mare de oameni.