"Putin e un psihopat violent" Dezvăluiri din timpul Campionatului Mondial de Fotbal din 2018

Rusia a găzduit Campionatul Mondial de Fotbal de acum patru ani, competiție care l-a adus în prim plan pe Vladimir Putin.

Suzy Cortez, un fotomodel brazilian invitată în Rusia, a făcut dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele rus, la un eveniment.

„Putin m-a strâns de mână și s-a holbat la mine câteva minute, ceea ce m-a speriat puțin. Pe tot parcursul evenimentului stătea pe un fel de tron ​​și când voia să-mi spună ceva, vorbea cu secretară, iar secretara venea la mine și îmi transmitea.

M-a lăudat foarte mult și m-a invitat să vizitez Rusia ori de câte ori voiam eu. După ce a sosit Putin, o mașină guvernamentală m-a dus unde voiam eu. Mi s-a părut foarte ciudat pentru că nu știam dacă sunt protejată sau supravegheată. Am stat o săptămână și m-am întors în Brazilia. Am spus că dacă pot, mă voi întoarce în Rusia. Dar astăzi sunt sigură că eram în pericol la Moscova”, a povestit Suzy Cortez, pentru Daily Star, citată de as.ro.

„Putin s-a dovedit a fi un adevărat psihopat violent când a declarat război Ucrainei. Am fost în Rusia la Cupa Mondială, am fost muza lor, l-am întâlnit personal pe Putin și astăzi mi-am aruncat la gunoi toate tricourile pe care le-am câștigat acolo. Am aruncat și mascota din 2018 pe care am câștigat-o la Moscova. Eliberați Ucraina", a scris Suzy Cortez, pe Twitter.