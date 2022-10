Vladimir Putin îi propune omologului său turc înființarea unui hub al gazelor naturale

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus, joi, omologului său turc Recep Tayyip Erdogan, în Kazahstan, că Turcia este calea cea mai fiabilă a livrării gazelor naturale ruseşti către Uniunea Europeană şi i-a propus să construiască ceea ce a numit un ”centru de aprovizionare”, relatează AFP.

▪️If Turkey is interested, we could consider the possibility of another gas pipeline system and the creation of a gas hub in Turkey pic.twitter.com/VqspRjqyuF— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 13, 2022