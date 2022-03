Legitimarea războiului din Ucraina în fața propriului popor este mutarea momentului pentru regimul lui Putin.

Evenimentul mega festiv desfășurat vineri, 18 martie, pe stadion (atent regizat și planificat) dorește să transmită un semnal de forță, de determinare și să proclame susținerea populară a acțiunilor efectuate până acum. Kremlinul a marcat cu această ocazie 8 ani de la invadarea Crimeei, iar liderul Vladimir Putin s-a adresat mulțimii.

„Nu vom ceda, ne vom menține scopurile” este mesajul fără echivoc al liderului de la Kremlin prezent la evenimentul propagandistic de amploare din Rusia. Un pas clar spre continuarea războiului!

Tradițional, Rusia percepe conflictul ca fiind o premisă a evoluţiei sale, o sursă de schimbare și dezvoltare. Amplificarea, generarea și întreținerea conflictelor sunt tactici care ocupă locuri fruntașe printre abordările sale uzuale. Narativul sartrian „iadul este reprezentat de ceilalţi” este narativul favorit al Moscovei.

Antagonizarea pe care o propune Rusia propriului public se fundamentează pe mitul întreținut al existenței unor sisteme diferite de valori între Occident și colosul din est, valorile vestice fiind prezentate ca fiind expansive și imorale. Portretizarea voit deformată a universul moral conturat este folosită ca bază de justificare a oricăror enormități sau grozăvii.

Este evident că acțiunile întreprinse nu se suprapun pe credințele oamenilor. Ținerea captivă a parțial informatului public intern este o altă strategie clasică care arată clivajul dintre decidenți și națiune.

Bombardarea voită a teatrului dramatic din Mariupol, loc cunoscut de adăpostire a civililor, nu va fi niciodată asumată. Rusia nu va recunoște în fața propriilor cetățeni crimele comise împotriva civililor ucraineni și atrocitățile comise în scopuri perfide. Motivul? Acțiunile criminale nu ar fi validate, din contră, ar genera o reacție socială de condamnare masivă.

Cetățeanul rus trăiește într-o realitate alternativă riguros construită în laboratoarele propagandei, atent întreținută și minuțios conservată și controlată. Iată de ce orice tentativă de evadare din matricea autocrației vopsite în culori democratice este pedepsită numaidecât în mod exemplar.

Sprijinul internațional semnificativ acordat Ucrainei și sancțiunile fără precedent impuse Rusiei au modificat strategia avută în vedere de Kremlin anterior invaziei. Strategii lui Putin nu au anticipat desfășurarea ostilităților în cheia de acum. Imprevizibilitatea Rusiei este însă o armă cu două tăișuri.

Cuplarea solidă a comunității internaționale la cauza ucraineană și izolarea Rusiei pe plan internațional au generat la rândul lor efecte și reacții neprevăzute. Timiditatea comunității internaționale din anul 2014 a fost înlocuită de o determinare fără precedent, spectatorii s-au transformat în actori. Diplomația mondială a erupt în efortul de a construi pe cale diplomatică pacea.

Cu toate acestea, fiecare zi de război este un nou pas spre escaladarea conflictului. Avem de-a face cu o nouă paradigmă geostrategică, una în care are loc recalibrarea raporturilor de forțe și a sferelor de influență. Rusia va încerca să compenseze vulnerabilitățile economice și dificultățile întâmpinate în campania din Ucraina prin supralicitarea nucleară. Din nefericire, alinierea astrelor diplomatice și militare conturează un cadru internațional în care este posibilă transformarea conflictului regional aflat în desfășurare, într-un conflict amplu.

Pe zi ce trece, crește riscul unei posibile intersectări militare NATO-Rusia. În acest scenariu, formatul convențional nu este singurul posibil. Rusia este în război cu Occidentul de mulți ani. Un război hibrid, informațional, cibernetic, civilizațional, economic. Diplomația reală încă nu a intrat în scenă.

În acest punct nu se întrevede nicio mediere internațională a unei entități neutre și imparțiale, relevante, mutual acceptată, singura capabilă să contribuie la dezescaladarea în mod real a conflictului profund existent în Europa.

Radicalizarea pozițiilor și atragerea în jocul diplomatic a unor actori vocali, inactivi până acum, conturează cadrul deloc încurajator al anvergurii situației. România este poziționată de partea corectă a istoriei și a granițelor NATO.

Una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă comunitatea internaţională o reprezintă soluţionarea paşnică a conflictului din Ucraina. Provocarea se manifestă pe două nivele: soluționarea conflictului în desfășurare și cel de-al doilea aspect, mult mai adânc, reconcilierea ulterioară. Restaurarea unei relaţii paşnice între societăţi necesită schimbări majore ale „repertoriului socio-psihologic”.

Conform literaturii de specialitate, iniţierea unei asemenea schimbări depinde de nivelul de violenţă acumulat în societate, resursele disponibile pentru susţinerea unui conflict, gradul de sprijin pentru procesul de pace din partea oamenilor şi a liderilor lor, de gradul de umanizare al adversarilor, dar şi de sprijinul comunităţii internaţionale. Rusia este parte a problemei dar inevitabil, este și parte a soluției.

Rusia nu cunoaște doar limba armelor, știe foarte bine și jocul diplomației. Rusia are multe cărți de jucat dar nu a ales pachetul potrivit. Din fericire are mai multe pachete de cărți!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

