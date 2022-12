Avertismentul lui Putin: Orice țară care va ataca Rusia cu arme nucleare va fi ștearsă de pe fața pământului

Preşedintele rus Vladimir Putin a promis vineri că orice ţară care îndrăzneşte să atace Rusia cu arme nucleare va fi ştearsă de pe faţa pământului, notează Reuters.

Putin a declarat că Rusia nu are mandat să lanseze prima o lovitură nucleară preventivă, spre deosebire de Statele Unite, dar că armele hipersonice avansate ale Rusiei ar asigura că aceasta ar putea răspunde cu forţă dacă va fi vreodată atacată.

Printre altele, preşedintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia va trebui probabil să ajungă la acorduri cu privire la Ucraina în viitor, dar că s-a simţit trădată de prăbuşirea acordurilor de la Minsk.

Approximate losses of the occupiers to date, according to the General Staff of the AFU - more than 93,000 solders.

