Președintele Biden, întrebat dacă Putin va trece dincolo de Ucraina: "Vrea să refacă Uniunea Sovietică, despre asta e vorba"

Președintele american Joe Biden a fost întrebat la sfârșitul conferinței de presă din seara zilei de 24 februarie despre planurile reale pe care crede că le are președintele rus Vladimir Putin.

Biden a fost întrebat în mai multe rânduri de ce nu impune sancțiuni "astăzi" direct împotriva președintelui Putin. Președintele SUA a ocolit răspunsul la întrebare de mai multe ori.

Pe de altă parte, Biden a răspuns succint cu "Da!" la întrebarea "Credeți că Putin va trece dincolo de Ucraina?".

Ulterior a detaliat răspunsul.

”Este un moment periculos pentru toată lumea. Nu a fost niciodată vorba despre agresiunea NATO. Putin a vrut un imperiu. Am spus în vară că Putin este un adversar. Are ambiții mult mai mari decât Ucraina, vrea să refacă Ununea Sovietică, despre asta e vorba. Ambițiile lui sunt contrare momentului în care se află restul lumii. Nu am în plan să vorbesc cu Putin”, a mai spus liderul SUA.

Atacul armatei ruse asupra Ucrainei se desfăşoară în mare parte aşa cum au prevăzut oficiali americani că se va întâmpla, a declarat joi preşedintele american Joe Biden, care a calificat invazia drept "neprovocată", transmite Reuters.

"Săptămâni la rând am avertizat că acest lucru se va întâmpla, iar acum se derulează în mare parte aşa cum am prevăzut noi", a afirmat Biden într-o declaraţie la Casa Albă. Liderul SUA a apreciat că invazia a reprezentat "o încălcare flagrantă a dreptului internaţional" şi că "acesta este un moment periculos pentru Europa".

Preşedintele SUA a avertizat că şeful statului rus, Vladimir Putin, are ambiţii mult mai mari decât Ucraina şi că doreşte să refacă Uniunea Sovietică.

Biden a reiterat că trupele americane nu se vor implica în luptele din Ucraina, dar "vor apăra teritoriul NATO" dacă va fi nevoie. Totodată, liderul de la Casa Albă a anunţat că autorizează desfăşurarea de forţe americane suplimentare în Germania.

"Forţele noastre armate nu merg în Europa pentru a lupta în Ucraina, ci pentru a-i apăra pe aliaţii noştri din NATO şi a le da asigurări aliaţilor noştri din Est", a subliniat Biden.

Putin este "un agresor" care "a ales războiul" cu Ucraina, iar acum "el şi ţara lui vor suferi consecinţele". "Nu l-am subestimat pe Putin", a transmis Biden, care a anunţat sancţiuni economice şi restricţii la exporturile către Rusia. Totodată, Biden a spus că nu intenţionează să discute cu Putin, despre care a spus că va deveni "un paria pe scena internaţională".

În prezent se înregistrează o ruptură totală în relaţiile SUA-Rusia, a avertizat Biden.

Patru bănci ruseşti vor fi sancţionate şi mai bine de jumătate din importurile tehnologice dinspre Rusia vor fi suprimate, a explicat Biden. "Aceasta va impune un cost sever economiei ruse, atât imediat, cât şi pe termen lung", a declarat el.