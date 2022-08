La 6 luni de la începutul războiului din Ucraina, agresiunea Moscovei continuă, iar deznodământul conflictului este încă imprevizibil. James Fallon, un om de știință american, expert în neuroștiință și profesor la Universitatea California, Statele Unite, l-a analizat pe președintele rus și a ajuns la concluzia că este ”un psihopat cu trăsături sadice” și este pe cale să-și ”piardă autocontrolul”.

Profesorul Fallon susține că Putin este extrem de periculos, iar sfatul său pentru Occident este să evite să arate slăbiciune legat de războiul din Ucraina, dar să se abțină de la mișcări importante, în același timp, potrivit Insider.

James Fallon, care este specializat în tulburările psihopatice ale oamenilor, nu are nicio îndoială că Vladimir Putin este un psihopat tipic. ”Ne-am uitat la el (la Putin -n.a.) de câțiva ani, încercând să-l studiem și să-i recreăm creierul din comportamentele sale.

Am vorbit cu foști șefi de stat din Ucraina și cu liderii Rusiei, Ceceniei, Belarusului și Germaniei. Am citit cât am putut despre educația lui Putin. Nu poți doar să te uiți la cineva, la televizor, și să spui ”acesta este un psihopat”, dar el are o experiență importantă în spate, compatibilă cu dezvoltarea tulburărilor de personalitate denumite ”Cluster B” (cele mai periculoase), cum ar fi psihopatia și tulburarea de personalitate narcisistă”, a spus Fallon.

Hervey Cleckley a scris în cartea sa din 1941 că un psihopat arată normal și face totul pentru a arăta normal. Dar dacă te uiți la punctul său central, la trăsăturile sale de bază, toate au un nivel scăzut de empatie emoțională.

Acești tipi sunt foarte manipulatori, sunt foarte prădători, sunt foarte agresivi. Toți tind să fie neînfricați, cel puțin pentru o vreme, nu au remușcări sau vreo vină. Sunt insensibili și au un sentiment grandios în sine.

Trauma lui Putin

Așadar, spune profesorul Putin, care l-a analizat pe Putin, evenimentele sale cheie de la începutul vieții, fiind abandonat de mamă, care a fost forțată să-l dea pe tânărul Putin pentru a fi crescut la Sankt Petersburg, într-un mediu foarte abuziv.

Dar cheile vieții sale de adult au fost mai întâi destrămarea Uniunii Sovietice, care a condus la înființarea statutului suveran independent modern al Ucrainei, în 1991. Aceasta a fost ca trauma adultă a tânărului Hitler, când credea că Germania a fost trădată de primii lideri.

Un alt declanșator cheie este interpretarea modernă a lui Putin și raționalitatea de a ”relua” Ucraina, aceasta fiind a doua traumă în 2011, când Putin a jucat alături de Occident la răsturnarea lui Kaddafi în Libia, care a fost o schimbare de regim violentă, ceva de care Putin însuși se teme profund.

Ceea ce nu era evident a devenit evident, în ultimii ani, mai ales cu câteva săptămâni de dinainte de 24 februarie.

Putin, ca și Hitler, a ieșit din ”dulap”. Și cu siguranță se comportă mai mult ca un psihopat, spre deosebire de sociopat sau de cineva care este pur și simplu ciudat negativ.

Expertul spune că dacă se pune presiune constantă asupra lui Putin, el va face greșeli. Nu există nicio posibilitate ca un psihopat să câștige acest război, pentru că, cu cât acesta durează mai mult, cu atât sunt mai multe arme și tehnologia occidentală va veni și cu atât sprijinul local pentru Putin va scădea, susține Fallon.

De exemplu, generalii din preajma lui Putin ar putea spune, la un moment dat: ”Uite, asta trebuie să se oprească acum”.