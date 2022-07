Putin, sfidător în Duma de Stat: Occidentul vrea ”să ne învingă pe câmpul de luptă. Ce să zic? Să încerce!” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin sfidează joi, 7 iulie, Occidentul să înfrângă Rusia ”pe câmpul de luptă” în Ucraina, unde americanii şi europenii şi-au accelerat livrările de armament către armata ucraineană, relatează AFP.

”Azi (joi), înţelegem că ei vor să ne învingă pe câmpul de luptă. Ce să zic? Să încerce!”, a declarat Putin într-o reuniune cu liderii grupurilor parlamentare din cadrul Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, transmisă în direct la televiziune.

Liderul de la Kremlin susține că Rusia ”nu a început încă lucrurile serioase” în Ucraina.

“We are told that we started a war in the Donbass, in Ukraine. Not!

