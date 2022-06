Pe cine a remarcat selecționerul Finlandei din naționala noastră

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.

Selecţionerul Finlandei, Markku Kanerva, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu România, că l-a remarcat pe George Puşcaş. “Am fost ghinionişti la gol, fundaşii noştri au dormit puţin”, a afirmat el.

Ads

“Toţi au jucat bine, dar sigur că atacantul Puşcaş este foarte puternic, putea obţine mingi şi a fost dificil să facem marcaj la el. A fost un meci dur şi ambele echipe au avut ocazii. Am fost puţin ghinionişti la gol, când fundaşii noştri au dormit puţin, dar România şi-a arătat calitatea astăzi, în special pe contraatac. S-au apărat foarte strâns, dar totuşi, noi ne-am creat vreo 4 ocazii în repriza a doua. Sigur că şi ei au avut ocaziile lor, dar a fost un joc strâns şi dur. Sunt şi dezamăgit, pentru că voiam măcar un punct. Au fost foarte activi, au făcut multe deposedări şi noi am fost, fizic, puţin cam în spatele lor, am greşit pase simple, le-am dat şansa să contraatace. Ei sunt foarte puternici, mă aşteptam la asta", a spus Kanerva, potrivit digisport.ro.

Pentru România urmează, marţi, partida de acasă cu Muntenegru, care se va duspita de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti. În aceeaşi etapă, Bosnia va întâlni Finlanda.

Clasamentul grupei: 1. Bosnia – 5 puncte, 2. Finlanda – 4 puncte, 3. Muntenegru – 4 puncte, 4. România – 3 puncte.