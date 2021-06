Puiu Popoviciu nu va fi extradat in Romania. Curtea Suprema a Angliei sustine ca miliardarul nu a avut un proces echitabil

Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat in 2017 la 7 ani de inchisoare in dosarul "Baneasa" nu va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei.

Curtea Suprema a Regatului Unit i-a acceptat vineri apelul impotriva deciziei de extradare emisa de o curte inferioara.

Lord Justice Holroyde, magistratul care a luat aceasta decizie sustine ca judecatorul Ion Tudoran, de la Curtea de Apel Bucuresti, nu a fost un magistrat impartial ceea ce nu mai garanteaza condamnarea legala a lui Puiu Popoviciu.

"Pe baza dovezilor proaspete, sunt multumit si cred ca exista acum motive substantiale pentru a crede ca exista un risc real ca apelantul sa fi fost condamnat de un judecator care nu putea fi impartial din cauza relatiei sale nedezvaluite cu un martor cheie al acuzarii si care, prin urmare, nu ar fi trebuit sa judece cazul si ca recurentul a suferit astfel o negarea completa a drepturilor sale la art.6 la un proces corect. Prin urmare, exista motive substantiale pentru a sustine ca, daca se intoarce in Romania, exista un risc real ca el sa sufere incalcarea completa a drepturilor sale prevazute de art.5, deoarece condamnarea sa la inchisoare va fi arbitrara", se arata in motivarea Inaltei Curti a Angliei.

Fostul judecator Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a fost pus sub acuzare de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie pentru abuz in serviciu si represiune nedreapta in legatura cu condamnarea omului de afaceri Puiu Popoviciu in dosarul Baneasa.

Mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti a fost aprobat de instanta britanica de fond care a dispus predarea la data de 12 iulie 2019. Popoviciu a declarat apel si a avut castig de cauza.

Puiu Popoviciu a fost condamnat, pe 2 august 2017, la 7 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita, in dosarul "Baneasa". In momentul in care justitia din Romania a dat sentinta, Puiu Popoviciu era in Marea Britanie si s-a predat, insotit de avocat, ofiterilor de la London Metropolitan Police. Ulterior, el a fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de euro.

