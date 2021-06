Fratele lui Kylia Mbappe a semnat un contract pe tei ani cu PSG

Ethan Mbappe, fratele celebrului Kylian Mbappe, a semnat, vineri, un contract pe trei ani de jucator aspirant la Paris Saint-Germain, club la care a fost pana acum in preformare.

In varsta de 14 ani, Ethan Mbappe are acum un contract valabil pana in 2024.

Vineri a semnat un contract similar cu cel al lui Mbappe si Senny Mayulu, de asemenea nascut in 2006.

Kylian Mbappe, in varsta 22 de ani, este legitimatt la PSG din iulie 2018.