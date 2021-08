Unde se află acum politicienii care erau ”pe cai mari” în timpul protestului diasporei, reprimat violent în 10 august 2018

La fel ca Dosarul 10 august care a trecut printr-o aventură tumultoasă, de la tergiversarea sa, până la clasare iar apoi redeschidere, și politicienii care erau la putere în 2018 au trecut prin diferite încercări. De la candidați pentru prezidențiale ori primării care au pierdut cursa pentru ca mai apoi să se refugieze în alte funcții, la șef de partid care a trecut printr-o condamnare.

Coincidență sau nu, majoritatea actorilor politici importanți, de la premier, la ministru de Interne sau primar al Capitalei, își iau concedii taman în preajma zilei de 10 august, când avea să fie organizat protestul reprimat în mod violent de către jandarmi.

Viorica Dăncilă, premierul României la acea vreme, era plecată în vacanță și afirma câteva zile mai târziu că nu știe nimic despre ce s-a întâmplat în fața clădirii în care avea biroul. La acea dată, Dăncilă vehicula ideea rostogolită de conducerea PSD cum că protestatarii au încercat o lovitură de stat, idee cu care merge până la Comisia Europeană. Un an mai târziu, fostul premier revine asupra declarației și spune că Justiția este cea care trebuie să se pronunțe. „Cred că entitățile menționate în acest raport (n.red.: raportul 10 august) trebuie să dea aceste răspunsuri. Am spus atunci că seamănă cu o lovitură de stat pentru că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria. Am văzut acum că nu a fost o lovitură de stat”, a spus ea.

Câteva luni mai târziu, în 2020, Viorica Dăncilă este candidatul PSD la alegerile prezidențiale, scrutin pe care îl pierde în fața lui Klaus Iohannis. Odată cu alegerile pierde și șefia PSD, iar noua conducere o pune pe linie moartă astfel încât nu prinde nici măcar un loc eligibil în Parlament. Pe 14 mai

2021, Dăncilă revine în atenția publică după ce intră în echipa Băncii Naționale a României (BNR), în poziția de consilier de strategie al lui Mugur Isărescu.



Urcușuri și coborâșuri a avut și fostul președinte al PSD Liviu Dragnea, care în timpul protetelor din 10 august 2018 ducea o întreagă luptă împotriva Justiției și a „statului paralel”. Imediat după manifestația din Piața Victoriei, Dragnea a fost primul care a lansat ideea că protestul ar fi fost „o tentativă de lovitură de stat eșuată” și că intervenția Jandarmeriei împotriva „unor brute, unor animale” a fost legală.

De altfel, cu câteva zile în urmă, fostul lider al social-democraților susținea că în aprilie 2017 a existat o tentativă de ucidere a sa, adăugând că au fost patru străini care au fost plătiți de „un om foarte celebru din lume”. În 2018, Ziare.com a scris despre modul în care evenimentele din 10 august au fost efectul unui plan de compromitere a manifestației pașnice, conceput de apropiați chiar ai lui Liviu Dragnea, fapt care însă nu a fost confirmat oficial, de vreme ce investigația a fost tergiversată de mai multe ori.

Un an mai târziu de la protestele din Piața Victoriei, PSD-ul condus de Dragnea obține cel mai slab scor din istoria partidului, iar câteva zile mai târziu Dragnea este escortat la Penitenciarul Rahova, după ce era condamnat la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Acesta nu săvârșește întreaga pedeapsă, iar în 2021 este eliberat. La ieșirea din închisoare, Dragnea face declarații de război către noua conducere a PSD și dă semne că ar vrea să revină în viața politică.



La fel ca și Viorica Dăncilă, ministrul de Interne de la acea dată, Carmen Dan, se afla și ea în concediu. Cu toate astea, în noaptea protestelor, ministrul a venit la birou și a preluat comanda operațiunilor în jurul orei 12.00, conform Raportului desecretizat al protestului.

La sfârșitul anului 2019, Carmen Dan era audiată la DIICOT în dosarul 10 august și declara că nu a dat directive legate de modul în care să acționeze forțele MAI prezente acolo. Fostul ministru mai preciza că procesul de coordonare a fost realizat din teren. În 2020, la fel ca și Viorica Dăncilă, Carmen Dan a fost pusă pentru un loc neeligibil pe lista de la alegerile parlamentare și rămâne pe dinafară. Un an mai târziu, aceasta îl întâmpină la poartă pe Liviu Dragnea în timp ce iese de la închisoare.

În concediu era și primarul Capitalei Gabriela Firea, care în timpul protestului avea atribuțiile delegate către viceprimarul Aurelian Bădulescu. Aflată la acea dată în conflict deschis cu Liviu Dragnea, Firea a pasat toată responsabilitatea pentru evenimentele din 10 august pe seama lui Carmen Dan, apropiată a fostului lider PSD.

În lunile următoare Gabriela Firea este implicată și în alte scandaluri, ducând mai apoi în 2020 să piardă primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan. Cu toate astea, Firea aterizează în picioare după ce candidează pe listele PSD București la alegerile parlamentare, o lună mai târziu, asigurându-și un fotoliu de senator.