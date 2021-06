PSD si AUR tocmai au trecut de 50% in preferintele electoratului din Romania. Sondajul de opinie prezentat de oficialii UE

Marcel Ciolacu si George Simion, liderii PSD si AUR, in parlament FOTO Hepta

O cercetare de piata prezentata pe portalul Europe Elects arata ca cele mai recente date sociologice indica o schimbare importanta.

Datele sunt aferente unui sondaj de opinie realizat in mai 2021 de catre Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES), controlat de Vasile Dancu, cunoscut drept unul dintre strategii PSD.

Potrivit studiului de piata luat in considerare de Europe Elects, portal oficial al Uniunii Europene, ordinea in preferintele electoratului roman a inregistrat modificari esentiale:

PSD: 36% (+7)

PNL: 28% (+3)

AUR: 14% (+5)

USRPLUS: 11% (-4)

PRO Romania: 3% (-1)

UDMR: 3% (-3).

In paranteza sunt procentele castigate sau pierdute de fiecare partid masurat comparativ cu scrutinul parlamentar din decembrie 2020.

Un grafic interactiv prezentat pe site-ul europeelects.eu arata in detaliu modificarile in preferintele electoratului ale fiecarui partid in intervalul ianuarie 2017-aprilie 2021.

Potrivit graficului, AUR se afla in aprilie la o cota de 11,2% in Romania, inregistrand o crestere semnificativa, de aproape 3 procente in numai o luna.

Sondajul releva ca o potentiala alianta intre PSD si AUR ar obtine o majoritate de 50% in acest moment.