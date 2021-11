Primele nume vehiculate în PSD pentru ministere SURSE

Liderii PSD au discutat despre împărțirea ministerelor și a funcțiilor din Parlament în cazul unei guvernări cu PNL. Social-democrații vor ca toate numele grele din partid să preia ministere, susțin surse politice pentru Ziare.com.

Marcel Ciolacu- președintele Camerei Deputaților

Vasile Dîncu - vicepremier și ministru al Culturii

Sorin Grindeanu- ministrul Transporturilor

Gabriela Firea - ministrul Muncii

Paul Stănescu- ministrul Agriculturii

Mihai Tudose - ministrul Economiei

Alexandru Rafila - ministrul Sănătății

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la un eveniment al IMM-urilor, la care a fost prezent şi liderul PNL Florin Cîţu, că doreşte să îi asigure pe toţi de buna sa credinţă şi a preşedintelui PNL, arătând că formula de guvernare PNL-PSD este ”singura soluţie politică”, iar el îşi asumă acest proiect.

Preşedintele PSD a făcut referire în discursul său la întâlnirea de joi cu reprezentanţii PNL, pentru formarea guvernului şi a unei noi majorităţi.

”Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu cât şi colegul meu Florin Cîţu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dintre noi ştim ce am greşit, îmi pare rău, cu adevărat voi aţi greşit mai mult, pentru că aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu”, a spus Ciolacu.