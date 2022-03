PSD a anunțat marți, 2 martie, că Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu, demisionează din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), unde fusese numit la finalul anului trecut. În locul său este propus Iulian Iancu, un alt social-democrat cu trecut controversat.

„Am înaintat în această dimineață Parlamentului demisia din funcția de membru în comitetul de reglementare al ANRE. Am luat această decizie pentru a mă putea dedica în continuare unor proiecte care îmi solicită întreaga implicare. Mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată”, a declarat Alexandru Stănescu, conform unui comunicat transmis de PSD.

Ads

Stănescu a fost numit în funcție la finalul anului trecut, înscăunarea sa fiind criticată în spațiul public pe motiv că fratele secretarului general al PSD nu avea nicio legătură cu domeniul energiei. În perioada 2012 - 2020, Alexandru Stănescu a fost parlamentar PSD, fiind vicepreşedinte şi apoi preşedinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor.

În locul acestuia din urmă social-democrații l-au propus pe Iulian Iancu, fost deputat PSD între 2004 - 2020. În cei 16 ani în care a fost parlamentar, timp de 14 ani Iancu a fost și președintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaților, funcție care i-a permis să influențeze soarta a numeroase legi economice. Social-democratul a mai țintit o funcție în conducerea ANRE și în vara lui 2020 însă nu a obținut îndeajuns sprijin din partea conducerii PSD.

De la stagiar la director

Conform CV-ului, Iancu este licențiat în forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, diplomă obținută în 1985. În 2001, acesta obține un doctorat în științe la Universitatea de Petrol și Gaze, iar în 2007 primește un nou titlu de doctorat, de data aceasta în științe economice, la „Universitatea Ovidiu Şincai”. Deși apare cu titlul de universitate, instituția la care face referire Iancu este de fapt Institutul Social-Democrat (ISD) Ovidiu Șincai, o organizație non-profit cu scop declarat de profesionalizare a clasei politice. Totodată, institutul este considerat a fi unul al PSD.

Ads

Între 1985 și 1998 Iancu a lucrat la Romgaz, unde din funcția de inginer stagiar a urcat până la cea de director. În 2000, social-democratul a fost numit președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), iar până în 2004 a fost și secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor. În anul în care părăsește funcția, Iancu se înscrie în PSD și prinde primul său mandat de deputat.

Conspirații la televizor

De-a lungul carierei sale de politician, numele lui Iancu a fost implicat în mai multe scandaluri și conspirații. La fel ca și Paul Stănescu, și Iancu a avut o rudă angajată la ANRE. Mai exact, în 2018, Economica.net a relatat că nora social-democratului era angajată ANRE, instituție pe care Iancu a anchetat-o prin intermediul unei comisii parlamentare. Acesta ar fi uitat însă să mai prezinte concluziile raportului.

Ads

În mai 2019, Iulian Iancu alimenta la televizor conspirațiile privind presupuse atacuri asupra unor lideri PSD. Acesta a susținut atunci într-o intervenție la România TV că un fost vicepremier PSD a fost otrăvit și că oficialul a avut nevoie de tratament în străinătate.

"Eu mai știu un caz. Nu am voie să spun public pentru că nu am această îngăduință. Noi am mai avut în acest interval de timp un vicepremier care, la fel, a fost otrăvit și a plecat din funcție. Atât de mare și gravă a fost situația încât el nu a mai avut încredere în sistemul medical românesc și a făcut toată investigația în afara României. Cert este că și el a ieșit din sistem în mod similar", afirma acesta.

În 2012, Iancu a mai fost implicat într-un scandal. Numele său era vehiculat în perioada respectivă pentru mai multe funcții de ministru, care în cele din urmă nu s-au mai concretizat, ca urmare a unor bănuieli că ar avea legături cu Gazprom. La acea dată presa scria că Ambasada SUA s-ar fi opus numirii sale, bănuielile fiind alimentate și de faptul că numele lui Iancu apărea în telegramele Wikileaks, acolo unde era prezentat drept „omul Gazprom”. De-a lungul anilor, social-democratul s-a luptat să scape de eticheta de om al rușilor, iar la începutul lui 2019 fostul lider PNL Ludovic Orban era forțat de către Tribunalul București să-i plătească daune morale în valoare de 20.000 de lei lui Iancu după afirmase despre acesta că este „omul Gazprom”.

Ads

Într-o reacție pentru Adevărul.ro, Iancu a declarat miercuri, 2 martie, despre această etichetă, că „este cea mai mare minciună legată de numele meu, într-o carieră care depăşeşte deja 35 de ani. De altfel, verificarea dosarului meu profesional în această perioadă a demonstrat că nu este nicio urmă de adevăr în aceste alegaţii”.

În aceeași reacție Iancu a susținut că în această perioadă există dezinformări cu privire la acesta. „Traversăm un context extrem de complicat, în care agresiunea total neprovocată a Rusiei asupra unui stat suveran se transformă într-o tragedie. Războiul lasă loc unui teren fertil pentru dezinformări şi manipulări, inclusiv în România. Din păcate, suntem şi într-un război al energiei, iar preţurile la energie au ajuns la un nivel fără precedent - fapt care ne obligă la solidaritate şi la unirea tuturor românilor pentru a putea oferi soluţii şi a depăşi această provocare”, a conchis social-democratul.