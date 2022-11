Românii care și-au făcut provizii uriașe pentru a ocoli scumpirile: "Pot trăi cam 5 ani fără să mai cumpăr nimic"

Românii sunt îngrijorați de scumpirile din ultima perioada și de venirea sezonului rece, când cheltuielile cresc.

Prudenți, unii și-au făcut provizii pentru a trece liniștiți de sezonul rece, dar și de teama unor viitoare creșteri de prețuri.

Este cazul unui român care a relatat într-o postare pe Facebook că are provizii de lemne și pentru iarna următoare, iar cămara este plină cu alimente. Acesta a precizat că mai toți cei de la munte au făcut același lucru.

"De când stau la țară, toamna cel puțin, am în casă conserve diverse, pălincă, murături, brânză, ulei, mere, nuci, legume (lăzi întregi de cartofi) pentru toată iarna - uneori trec și două-trei săptămâni până să ajung la un supermarket - asta ca idee, deși încerc să cumpăr de la țară ceea ce nu pot produce. Acum a mai rămas să cumpăr carne pentru cârnați de afumat și pus la uscat în pod. Încă nu e destul de rece pentru asta.

De exemplu, când am de cumpărat mazăre, pentru că mazărea nu crește bine în grădina de munte, cumpăr mai multă decât e nevoie pe moment și o pun în lada frigorifică - să fie.

Lemne am și pentru iarna viitoare, pentru că e mai bine să le pregătești cu un an înainte ca să fie bine uscate atunci când le bagi în sobă. Oricum, nu cred că se vor ieftini la anul.

Energia electrică e atât cât vine de la rețea.

Și ca să răspund primul la întrebare, 2 ierni căldura, aproape o iarnă alimentele - iar asta e valabil pe la toți cei din jur, aici la munte.

Voi cum stați cu alimentele și energia? În general, pentru cât timp vă pregătiți?", a scris acesta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Am uitat de miere și motorină. Sunt și ele. Miere din vecini, motorină 30l de rezervă, benzinăria e departe, mai ales iarna", a adăugat autorul postării într-un comentariu.

Și alți români și-au făcut provizii

În comentarii, mai mulți recunosc că au luat măsuri asemănătoare.

"Carne, legume, diverse sortimente de murături pentru un an. Compoturi, gemuri, dulcețuri pentru 2-3 ani, vin și țuică pentru 3-4 ani de consum intens, lemne pentru doi ani. Toate din producție proprie.

Părinții mei, copii fiind, au prins foametea în 47. Fără să vreau mi-au inoculat atitudinea asta de hârciog. Aaaa!!! Uitasem de cele trei butelii pline, una fiind dublă."

"Beciul plin de conserve puse din produsele din grădină, vin din strugurii proprii, mere și pere, făina albă, mălai, ulei câte un bax, cartofi și morcovi, câte un săculeț, miere de la albinuțele noastre berechet, lemne cum zici cam pe doi ani, pe lângă centrală cu gaz, calorifer electric de rezervă, rezervoare pline la mașini...apă în sticle câte 20 l (rezervă dacă se ia apa)...eu zic că e bine."

"Beciul e burdușit cu de toate. În lada frigorifică, cea mai mare, mai am loc pentru porc - când i-a fi vremea.

În general, cumpăr doar sare, zahăr, ulei, pâine și ceva condimente.

Nu știu cât timp îmi ajung toate, pentru că "depozitele" de alimente nu s-au golit complet niciodată. Nici lemnele nu s-au terminat niciodată."

"Lemne avem, cămara plină cu: cartofi, ceapă, sfecla roșie, varză murată, mere, nuci, compoturi, zacuscă, dulcețuri, murături de toate felurile, bulion, sosuri pt mâncare. Lada plină cu legume (din grădina și solar), plus carne de la 50 de pui care iam tăiat. Mai avem iepuri și 6 porci. Brânză am în congelator, hribe ciuperci la fel. Am și făină, ulei, zahăr, orez, macaroane. Îmi place când merg la magazin să mă aprovizionez pt mai mult timp, nu merg pt un kg. Nu murim de foame sigur. Ești harnic ai de toate."

"La mine aproape toate rezervele sunt pe 2 ani. Legume, fructe și tot felul de conserve din ele sau puse la congelator toate din grădina și livada noastră, 10kg de miere cumpărată de la vecini, sare de salină, făină de grâu și de porumb măcinate cu o mică moară electrică cumpărată de curând, drojdie uscată, o rezervă oarecare de ulei, must de struguri, multe nuci, cartofi, ceapă, mere, ciuperci, vreo 3 pachete de cafea primite de la prieteni, multe plante medicinale, ceva medicamente pentru urgențe.

Am semințe oprite din legumele noastre, dar și cumpărate pentru recoltă de anul viitor.

Nu am medicamente pentru hipertensiunea mea decât pentru maxim 5-6 luni.

Avem un panou solar pentru apă caldă, dar și boiler, un generator de 3 kw pentru situații de urgență, lemne pentru aproape 2 ani, dar și un tocător de crengi, fântână cu apă potabilă, centrală pe lemne, dar avem și o sobă. Vrem să cumpărăm niște panouri fotovoltaice, dar deocamdată nu avem banii necesari.

Nu am deloc rezervă de zahăr și oțet. Nu creștem animale, dar primim ouă de la vecini și cumpărăm brânză. Soțul nu mănâncă deloc carne, eu mai cumpăr rareori din vecini sau chiar de la magazin. Ne bazăm mult pe hrană vegetală.

Nu am decât o butelie iar sobă, din păcate, nu are plită.

Cu ce putem îi ajutăm și pe alții. A fost muncă multă, dar așa am învățat de la bunici și părinți, să avem și să dăruim și altora aflați în nevoie."

"Cu ce am în casă la ora actuală pot trăi cam 5 ani fără să mai cumpăr nimic cu condiția să am curent de la rețea în acest timp că să nu se dezghețe congelatoarele. Am inclus lemne pentru foc, alimente, sămânță, plus animalele din curte și hrană lor."

"Cei care se pregătesc de apocalipsă"

"Wow foarte interesant! Îmi amintește de o emisiune pe canale gen Discovery "Dooms day prepears" adică cei care se pregătesc de apocalipsă. Lemne pe 2 ani înseamnă stoc serios, adăpost. Înțeleg asta cu borcane de gem, compot, etc. Dar conserve de ce sa iei pe stoc de la magazin? Mai bine le păstrează ei în termen de garanție și la temperatură. Vin, ok. Miere, ok. Din producții proprii. Interesantă postarea."

"Doamne ferește, vine apocalipsa? În câți ani mâncați 50 de pui, mai tăiați și 6 porci sau aia îi vindeți sau dați de mâncare la tot satul?"

"Și dacă aveți produse congelate acum le mai mâncați peste 5 ani? Doamne ferește, dar unii chiar exagerați, oare cum au trăit părinții și bunicii noștri fara curent și fără congelatoare.Eu carnea dacă trece de câteva luni in congelator clar nu o mai mănânc, nici alte produse fasole, vinete și altele nu pun mai multe decât folosesc până se fac în următorul an."