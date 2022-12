Protest la cea mai mare rafinărie din România. Numulțumirile care i-au făcut pe angajați să refuze intrarea în tură

Peste 300 de angajaţi de la Rafinăria Petromidia protestează, marţi, nemulţumiţi de amânarea negocierilor pentru creşterile salariale, ei refuzând să mai intre la muncă până când nu vor primi un răspuns din partea conducerii.

Activitatea rafinăriei nu este afectată de acest protest spontan.

Ads

Liderul de sindicat de la Rafinăria Petromidia, Petre Tancău, a declarat pentru News.ro că muncitorii protestează după ce conducerea rafinăriei a decis amânarea negocierilor pentru creşterile salariale pentru luna februarie.

“Oamenii nu vor să intre la muncă până nu finalizăm negocierea creşterilor salariale. Am fost în negocieri două luni şi ieri ne-au transmis să amânăm negocierile pentru februarie. Am informat oamenii, iar ei nu au mai vrut dimineaţă să intre la serviciu. Am solicitat o creştere de 1.500 de lei, dar nu era problema de sumă, trebuia să finalizăm, ori această amânare i-a deranjat pe oameni”, a afirmat Petre Tancău.

El a precizat că protestează aproximativ 300 de persoane, muncitorii care urmau să intre în tură dimineaţa, iar cei din tura de noapte sunt încă la serviciu.

Ads

Liderul de sindicat a menţionat că nu ştie cât va dura acest protest.

“Nu ştiu cât va dura, depinde de administraie să vină cu un răspuns. Acesta este respectul lor pentru salariaţii care fac producţie. Nu avem niciun semnal din partea conducerii”, a mai transmis Petre Tancău.

El a precizat că activitatea rafinăriei nu este afectată de acest protest.