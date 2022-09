Proteste uriașe în Iran. Președintele susține că țara se confruntă cu o ”revoltă” VIDEO

Zeci de mii de iranieni continuă să iasă pe străzi pentru a protesta împotriva regimului aflat la putere.

Protestele au început vinerea trecută după ce o tânără în vârstă de 22 de ani a decedat în arestul poliţiei morale, ea fiind reţinută pentru că nu ar fi purtat corect vălul islamic. Manifestaţiile s-au extins între timp în întreaga ţară şi, potrivit unor ONG-uri, reprimarea lor s-a soldat până în prezent cu peste 50 de morţi şi sute de persoane au fost arestate.

”Trebuie acţionat decisiv împotriva celor care se opun securităţii şi liniştii ţării”, le-a transmis autorităţilor preşedintele Ebrahim Raisi după revenirea sa în ţară de la Adunarea Generală a ONU.

Acesta a ”subliniat necesitatea de a face distincţie între proteste şi perturbarea ordinii şi securităţii publice, şi a descris evenimentele drept o revoltă”, consemnează o mass-media publică de la Teheran.

Preşedintele a deschis sâmbătă anul universitar la un colegiu din Teheran, dar cursurile cu prezenţă în facultăţi au fost imediat suspendate în Iran, în cadrul măsurilor împotriva protestelor.

În acest timp, principalul partid reformator din Iran, Uniunea Poporului Iranului Islamic, a cerut statului să anuleze portul obligatoriu al vălului islamic. Această formaţiune, apropiată de fostul preşedinte reformator Mohammad Khatami (1997-2005), a cerut de asemenea desfiinţarea ”poliţiei morale” şi autorizarea manifestaţiilor paşnice, potrivit AFP.

Într-un demers menit să susţină protestatarii din Iran, Washingtonul a autorizat vineri companiile de internet americane să-şi extindă serviciile în Iran, după ce Teheranul a recurs la întreruperi ale accesului la internet ca modalitate de a combate manifestaţiile în desfăşurare.

