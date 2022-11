Violențe la protestele ample anti-sărăcie din Grecia: ”Nu mai suportăm epuizarea” VIDEO

Angajaţii greci au organizat miercuri, 9 noiembrie, o grevă amplă, cerând salarii mai mari. În timpul protestelor au avut loc ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, relatează The Guardian.

În Atena, mii de oameni au participat la protestul organizată din cauza creşterii inflaţiei. Unii manifestanţi au afişat pancarte pe care scria ”Spuneţi nu disponibilizărilor, nu reducerilor de plăţi”.

În fața Parlamentului au avut loc ciocniri între protestatarii care au aruncat cocktail-uri Molotov şi poliţiştii care au lansat gaze lacrimogene.

Creșterea costului vieţii şi a preţurilor la energie ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina au dus la izbucnirea grevelor, în noiembrie, în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Franţa, Spania şi Germania.

Economia Greciei creşte la aproape dublul ratei din zona euro în acest an datorită unei redresări a sectorului turismului, dar inflaţia este aproape de un vârf în ultimele trei decenii, atingând 12%, printre cele mai ridicate rate din cele 19 ţări membre ale zonei euro.

100s of factories in Belgium have been shut down by the #Unions in response to rising #inequalities and poverty.

70k university staff across the U, Trains strikes, nurses, teachers.#Απεργια_9Νοεμβρη #GreeceGeneralStrike #ΝΔ pic.twitter.com/1K9juDWyTc— Stelios Foteinopoulos (@SteliosFot75) November 9, 2022